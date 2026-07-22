अजित पवार की जयंती पर पत्नी सुनेत्रा पवार ने किया भावुक पोस्ट, लिखा- मेरी जिंदगी के साथी को सलाम

मुंबई, 22 जुलाई (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार की जयंती पर उनकी पत्नी और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट किया है।

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सुनेत्रा पवार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए सुनेत्रा पवार ने लिखा, "दादा, कई सालों से मैंने आपका जन्मदिन इतनी खुशी, जोश और गर्व के साथ मनाया। घर और परिवार खुशियों से भर जाता, चारों ओर दुआओं की बारिश होती लेकिन आज इसी दिन को आपकी 'जयंती' के तौर पर मनाते हुए मेरा दिल अंदर से पूरी तरह टूट रहा है। आज भी मेरा दिल इस कड़वी सच्चाई को मानने से मना करता है।"

सुनेत्रा ने लिखा, "दादा, मेरी जिंदगी के हर मोड़ पर आप मेरी सबसे बड़ी ताकत बनकर मेरे साथ खड़े रहे। आपका वो मजबूत सहारा, मुश्किल समय में पीठ थपथपाना और आपका वो साथ, आज यह सब अचानक गायब हो गया है। सब कुछ एकदम खाली सा लग रहा है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि समय मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा इतनी जल्दी छीन लेगा।"

सुनेत्रा ने लिखा, "आज, जब मैं आपका यह जन्मदिन मना रही हूं, तो मेरा दिल दर्द से भर गया है; मेरी आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। दादा, भले ही आज आप मेरे साथ नहीं हैं लेकिन आपकी सोच, आपकी यादें, लोगों के प्रति आपकी सेवा की भावना, आपका अनुशासन और आपका दिया हुआ प्यार हमेशा मेरी हर सांस में, मेरे होने के हर रेशे में जिंदा रहेगा। मेरी जिंदगी के साथी को, आपकी पवित्र यादों को, दिल से और इज्जत से सलाम!"

बता दें कि महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार और जय अजीतदादा पवार ने दिवंगत नेता अजीत पवार की जयंती के मौके पर आधी रात को बारामती के विद्या प्रतिष्ठान कैंपस में उनके मेमोरियल पर फूल चढ़ाए। उन्होंने महाराष्ट्र के विकास में उनके योगदान, उनकी समाजसेवा और लोगों की भलाई के लिए उनके समर्पण को याद किया। उन्होंने कहा कि अजीतदादा पवार की दृष्टि, विकास पर फोकस करने वाला नेतृत्व और समाजसेवा की विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।

--आईएएनएस

एसडी/पीएम