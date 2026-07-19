अहमदाबाद पटाखा फैक्ट्री विस्फोट: पुलिस जांच में सामने आई घटना के पीछे की वजह, नियमों की उड़ाई जा रही थी धज्जियां

अहमदाबाद, 19 जुलाई (आईएएनएस)। शनिवार दोपहर अहमदाबाद के रामोल-गतराड रोड पर स्थित एक पटाखा निर्माण इकाई में हुए विस्फोट मामले की शुरुआती जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। गुजरात पुलिस की जांच के अनुसार, घटना को लंबे समय से चल रही नियामक कार्रवाई, पहले हुई एक घातक दुर्घटना, कथित अवैध संचालन और बार-बार सुरक्षा नियमों के उल्लंघन का परिणाम माना जा रहा है।

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वस्त्राल गांव की सीमा में सर्वे नंबर 629/1/2/3 पर स्थित 'न्यू गुजरात फायर वर्क्स' के नाम से संचालित इस इकाई में हुए विस्फोट में नौ लोगों की मौत हो गई और छह अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में तीन बच्चे भी शामिल हैं।

पुलिस का आरोप है कि लाइसेंस समाप्त होने और पहले इसे बंद करने की सिफारिशों के बावजूद कारखाना अवैध रूप से चल रहा था।

विस्फोट दोपहर लगभग 3:45 बजे रामोल पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) शिविर के पीछे नहर के पास एक खेत में हुआ। विस्फोट इतना तीव्र था कि इसकी आवाज पांच किलोमीटर दूर तक सुनाई दी।

इससे पटाखे बनाने वाले शेड पूरी तरह ध्वस्त हो गए, पास की औद्योगिक इकाइयों की खिड़कियां चकनाचूर हो गईं, और नहर के उस पार लगभग 500 मीटर दूर स्थित एक निर्माण कारखाने में लगे सीसीटीवी कैमरे भी क्षतिग्रस्त हो गए।

आसपास के कारखानों में काम करने वाले लोग धमाके की लहर से हिलने के बाद बाहर भाग गए। पास में तैनात आरएएफ के जवान विस्फोट की आवाज सुनते ही सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे और दमकल कर्मियों के आने से पहले ही बचाव कार्य शुरू कर दिया।

अहमदाबाद अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा (एएफईएस) के कर्मियों और पुलिस के साथ मिलकर उन्होंने मलबे से पीड़ितों को निकाला और घायलों को एलजी अस्पताल और सिविल अस्पताल में भर्ती कराया।

दमकल विभाग ने घटनास्थल पर एक मिनी फाइटर, दो 20 किलोलीटर पानी के टैंकर, दो त्वरित हस्तक्षेप वाहन और एक एम्बुलेंस भेजी।

आग पर आखिरकार काबू पा लिया गया, जिसके बाद घटनास्थल का मुआयना करते हुए शीतलन अभियान जारी रहा और फोरेंसिक विशेषज्ञों ने घटनास्थल का मुआयना किया।

विस्फोट के प्रभाव से कई पीड़ितों की पहचान मुश्किल हो गई। नौ पीड़ितों को एलजी अस्पताल ले जाया गया। चार को अस्पताल पहुंचते ही मृत घोषित कर दिया गया, जबकि लगभग 95 प्रतिशत झुलस चुके चार अन्य लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

एक घायल महिला का इलाज जारी है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। छह लोगों को अहमदाबाद सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई, और पांच का ट्रॉमा सेंटर के बर्न वार्ड में इलाज चल रहा है।

--आईएएनएस

एमएस/