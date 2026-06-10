अहमदाबाद प्लेन क्रैश की पहली बरसी से पहले जांच में तेजी लाने की मांग, प्रियंका चतुर्वेदी ने नागरिक उड्डयन मंत्री को लिखा पत्र

नई दिल्ली, 10 जून (आईएएनएस)। शिवसेना (यूबीटी) की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू से पिछले साल अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया की फ्लाइट एआई-171 के क्रैश की जांच में तेजी लाने और जल्द से जल्द फाइनल रिपोर्ट सार्वजनिक करने की अपील की है।

Read More

मंत्री को लिखे अपने पत्र में प्रियंका चतुर्वेदी ने हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों के दुख का जिक्र किया और दुर्घटना की पहली बरसी नजदीक आने के कारण जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता की जरूरत पर जोर दिया।

प्रियंका चतुर्वेदी ने पत्र में लिखा, "12 जून को एयर इंडिया की फ्लाइट एआई-171 के दुखद हादसे की पहली बरसी आने वाली है, जिसमें 260 लोगों की जान चली गई थी। मैं उन पीड़ित परिवारों की बढ़ती चिंता बताना चाहती हूं, जो अभी इस घटना की जांच के अंतिम नतीजों का इंतजार कर रहे हैं।"

उन्होंने जवाब पाने के लिए पीड़ित परिवारों की लगातार कोशिशों का भी जिक्र किया और पायलट कैप्टन सुमीत सभरवाल के 92 साल के पिता का उदाहरण दिया।

उन्होंने कहा, "दिवंगत कैप्टन सुमीत सभरवाल के 92 साल के पिता की हादसे से जुड़े हालात के बारे में साफ जानकारी पाने की लगातार कोशिशें, कई प्रभावित परिवारों के गहरे दुख को दिखाती हैं। उनकी कोशिश सिर्फ जानकारी पाने की नहीं, बल्कि तथ्यों की निष्पक्ष और विश्वसनीय जांच के आधार पर मामले को किसी नतीजे तक पहुंचाने की है।"

प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि इस दुखद घटना को एक साल पूरा होने के कारण जांच की प्रगति के बारे में साफ जानकारी देना जरूरी हो गया है।

उन्होंने लिखा, "इस दुखद घटना को एक साल पूरा होने पर यह जरूरी और उचित है कि इस त्रासदी से प्रभावित परिवारों को जांच की प्रगति के बारे में साफ जानकारी मिले और उन्हें भरोसा हो कि सच्चाई का पता लगाने और उससे जरूरी सबक सीखने की हर संभव कोशिश की जा रही है।"

मंत्रियों के दखल की मांग करते हुए उन्होंने कहा, "मैं इस मामले पर आपके व्यक्तिगत ध्यान के लिए आभारी रहूंगी और आपके जवाब का इंतजार करूंगी।"

राज्यसभा की पूर्व सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि 260 पीड़ितों के परिवार न्याय और मामले के समाधान के हकदार हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जांच की अंतिम रिपोर्ट समय पर जारी होने से लोगों का भरोसा बहाल करने और दुख झेल रहे परिवारों के सवालों के जवाब देने में मदद मिलेगी।

पिछले साल 12 जून को हुई एयर इंडिया की फ्लाइट एआई-171 दुर्घटना की जांच अभी चल रही है। त्रासदी की बरसी नजदीक आने के बावजूद पीड़ित परिवार अभी अंतिम नतीजों का इंतजार कर रहे हैं।

12 जून 2025 को एयर इंडिया 171 गुजरात के अहमदाबाद में सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से यूनाइटेड किंगडम के लंदन गैटविक हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के थोड़ी देर बाद अहमदाबाद के मेघाणी नगर क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें 260 लोगों की मौत हो गई थी।

--आईएएनएस

ओपी/वीसी