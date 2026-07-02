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अहमदाबाद: पूछताछ के दौरान हिस्ट्रीशीटर ने पुलिस अधिकारी पर किया चाकू से हमला, जवाबी कार्रवाई में हुआ घायल

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 02, 2026, 06:45 PM
अहमदाबाद: पूछताछ के दौरान हिस्ट्रीशीटर ने पुलिस अधिकारी पर किया चाकू से हमला, जवाबी कार्रवाई में हुआ घायल

अहमदाबाद, 3 जुलाई (आईएएनएस)। अहमदाबाद के चंदोला इलाके में गुरुवार को पुलिस पूछताछ के दौरान बड़ी घटना हो गई। अवैध हथियारों की बरामदगी के बाद पूछताछ के दौरान एक हिस्ट्रीशीटर ने चाकू से हमला कर दिया, जिसमें अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के एक वरिष्ठ अधिकारी घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी।

पुलिस के अनुसार, क्राइम ब्रांच की टीम को सूचना मिली थी कि मोहम्मद कलीम उर्फ कलीम भाई अकबरखान पठान (34) ने चंदोला झील के पास एक झोपड़ी में अवैध हथियार छिपाए हैं। इसी सूचना पर टीम ने छापा मारा और वहां से चार हथियार और कारतूस बरामद किए।

जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (क्राइम) शरद सिंघल ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने अचानक पास में रखे चाकू को उठा लिया और उन पर हमला कर दिया।

उन्होंने कहा, ''हम उससे पूछताछ कर रहे थे, तभी उसने किचन में पड़े चाकू को उठाकर मेरे गले पर हमला करने की कोशिश की। मैंने बचाव में अपना बायां हाथ ऊपर किया, जिससे मेरे हाथ में चोट लग गई। उसने मुझ पर दो-तीन बार हमला किया।''

उन्होंने आगे बताया कि आरोपी नशे की हालत में लग रहा था और बार-बार कहने के बावजूद उसने चाकू नहीं छोड़ा।

उन्होंने कहा, ''हमने उसे चाकू फेंकने को कहा, लेकिन उसने नहीं सुना। इसके बाद मैंने इंस्पेक्टर इमरान घासुरा की सर्विस रिवॉल्वर लेकर उसके पैर में एक गोली चलाई, जिससे वह घायल हो गया।''

इसके बाद पुलिस अधिकारी और आरोपी दोनों को इलाज के लिए अहमदाबाद सिविल अस्पताल ले जाया गया।

पुलिस के अनुसार, कलीम अब खतरे से बाहर है, जबकि जॉइंट सीपी शरद सिंघल के बाएं हाथ में चोट आई है और वह जल्द ही ड्यूटी पर लौट सकते हैं।

अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि आरोपी को यह पता नहीं था कि वह जॉइंट कमिश्नर से बात कर रहा है, क्योंकि उस समय अधिकारी सामान्य कपड़ों में थे। जॉइंट सीपी ने यह भी माना कि मौके पर पूछताछ करना एक गलती थी और भविष्य में प्रक्रिया की समीक्षा की जाएगी।

पुलिस के अनुसार, यह पूछताछ एक छोटी झोपड़ी में हो रही थी और वहां सिर्फ कुछ ही अधिकारी मौजूद थे, क्योंकि तलाशी के बाद आरोपी की पहले ही जांच की जा चुकी थी।

जांच में सामने आया है कि आरोपी ने मध्य प्रदेश के रतलाम से हथियार हासिल किए थे। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि उसे हथियार किसने दिए और किस मकसद से दिए गए।

कलीम एक मजदूर है और अहमदाबाद के शाह आलम इलाके का रहने वाला है। उस पर 35 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या की कोशिश, लूट, चोरी, अवैध हथियार रखना और अन्य गंभीर अपराध शामिल हैं।

पुलिस ने उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया है और साथ ही हत्या की कोशिश का भी मामला दर्ज किया गया है।

उस पर पहले से ही 2018 में पीएएसए एक्ट के तहत कार्रवाई हो चुकी है और उसके खिलाफ कई बार रोकथाम संबंधी कार्रवाई भी की गई है।

पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि हथियारों की सप्लाई में और कौन लोग शामिल हैं और उनका इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जाना था।

--आईएएनएस

एएमटी/वीसी