अहमदाबाद में फूड सेफ्टी पर बड़ी कार्रवाई, 709 सैंपल में 46 फेल, चार दुकानें सील

अहमदाबाद, 2 जुलाई (आईएएनएस)। अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) ने जून में पूरे शहर में खाने-पीने की चीजों की सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ाई। निगम ने अलग-अलग कारोबारियों से खाने-पीने की चीजों के 709 सैंपल लिए और 1,877 फूड एस्टेब्लिशमेंट (खाने-पीने की दुकानों/प्रतिष्ठानों) की जांच की।

Read More

इनमें से 46 सैंपल 'फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006' के तहत असुरक्षित या घटिया क्वालिटी के पाए गए।

नगर निगम के मुताबिक, फूड डिपार्टमेंट ने 1 जून से 30 जून के बीच कई तरह के खाने-पीने के सामानों के सैंपल लिए। इनमें ठंडे पेय पदार्थ, गन्ने का रस, आम का मिल्कशेक और तरबूज का रस, दूध और दूध से बनी चीजें, मिठाइयां, बेकरी के उत्पाद, नमकीन, बेसन, मैदा, अनाज, खाने का तेल, मसाले और अन्य खाद्य पदार्थ शामिल थे।

सबसे बड़ी कैटेगरी में अलग-अलग तरह के खाद्य उत्पादों के 229 सैंपल थे, इसके बाद दूध और दूध से बनी चीजों के 121 सैंपल और मसालों के 101 सैंपल थे।

क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में फेल हुए 46 सैंपल में से दो को असुरक्षित घोषित किया गया और संबंधित फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के खिलाफ 'फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006' के तहत कोर्ट केस दर्ज किए जाएंगे।

बाकी 44 सैंपल को घटिया क्वालिटी का माना गया और संबंधित ऑपरेटर्स के खिलाफ निर्णायक अधिकारी के सामने कार्रवाई शुरू की जाएगी। विभाग ने महीने के दौरान अहमदाबाद के अलग-अलग जोन में 1,877 फूड बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट की जांच भी की।

इसने फूड सेफ्टी नियमों के उल्लंघन के लिए 545 नोटिस जारी किए, लगभग 2,748 किलोग्राम और 1,269 लीटर अस्वच्छ खाद्य स्टॉक को नष्ट किया, 10,29,500 रुपए का एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज वसूला और फूड बिजनेस में इस्तेमाल होने वाले खाने के तेल की क्वालिटी जांचने के लिए 387 टोटल पोलर कंपाउंड (टीपीसी) टेस्ट किए।

स्ट्रीट फूड की स्वच्छता की निगरानी के हिस्से के तौर पर, निगम ने रजिस्टर्ड स्ट्रीट वेंडर्स और सड़क किनारे खाने-पीने के स्टॉल के लिए क्‍यूआर कोड-आधारित पब्लिक फीडबैक सिस्टम लागू किया है।

हर रजिस्टर्ड वेंडर को एक अलग क्‍यूआर कोड मिलता है, जिसे ग्राहक स्वच्छता और सफाई पर फीडबैक देने के लिए स्कैन कर सकते हैं। इन जवाबों का इस्तेमाल वेंडर्स की निगरानी करने और खाने की क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। शहर के अलग-अलग जोन में इस पहल के तहत 10,000 से ज्‍यादा स्ट्रीट फूड वेंडर रजिस्टर किए गए हैं।

क्‍यूआर कोड सिस्टम के जरिए मिली लोगों की राय के आधार पर, अब तक सबसे अच्छी रेटिंग वाले पांच वेंडर सरदारनगर में आनंद पार्टी प्लॉट के पास फेसबुक पानीपुरी, शाहीबाग में दिल्ली दरवाजा के पास अग्रवाल कचोरी सेंटर, रामोल में जीवन सुपर मार्केट के पास कृष्णा पकोड़ी सेंटर, वटवा में गुजराती स्कूल के सामने टेस्ट ऑफ साउथ और खोखरा में भगवती ज्वैलर्स के सामने जय किशन पकोड़ी सेंटर हैं।

अधिकारियों ने कहा, "सभी रजिस्टर्ड फूड वेंडरों को क्‍यूआर कोड जारी किए जाते हैं और जो दुकानें इन्हें नहीं लगातीं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। बिना फूड रजिस्ट्रेशन के चल रहे बिजनेस को भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करने का निर्देश दिया गया है।"

अधिकारियों ने जून में कार्रवाई के दौरान लगभग 22,500 रुपए कीमत का 450 किलोग्राम पार्सल चूना और लगभग 73,660 रुपए कीमत का 508 किलोग्राम रिफा, कपासिया जब्त किया।

फूड डिपार्टमेंट ने इस महीने चार दुकानों को भी सील किया। मकतंपुरा इलाके में मुन्ना चाइनीज एंड मुगलाई को 3 जून को सील कर दिया गया, क्योंकि इंस्पेक्टरों को वहां साफ-सफाई की कमी और शेड्यूल 4 के साफ-सफाई नियमों का उल्लंघन मिला।

नवरंगपुरा इलाके में एक कॉफी स्टैंड को 6 जून को सील कर दिया गया, क्योंकि किचन में कीड़े मिले और साफ-सफाई के नियमों का पालन नहीं हो रहा था।

काठवाड़ा में श्री मतांगी डेयरी एंड फूड प्रोडक्ट्स को 10 जून को सील कर दिया गया, क्योंकि यह बिना फूड सेफ्टी लाइसेंस के चल रहा था, वहां साफ-सफाई की कमी थी और शेड्यूल 4 के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था।

20 जून को, काठवाड़ा में पार्सल चूने का बिजनेस करने वाली श्री वृष्टि ट्रेडिंग को सील कर दिया गया, क्योंकि यह फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के तहत जरूरी लाइसेंस के बिना चल रही थी और वहां साफ-सफाई की कमी थी।

एएमसी ने कहा कि आने वाले हफ्तों में फूड बिजनेस की दुकानों पर साफ-सफाई के स्टैंडर्ड, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की जांच जारी रहेगी।

--आईएएनएस

एएसएच/डीकेपी