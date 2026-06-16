अहमदाबाद : क्राइम ब्रांच ने 410 खोए मोबाइल फोन मालिकों को लौटाए, कीमत 63 लाख रुपए से अधिक

अहमदाबाद, 16 जून (आईएएनएस)। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने मंगलवार को 'तेरा तुझ को अर्पण' कार्यक्रम के तहत 410 खोए हुए मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को वापस लौटाया है, जिनकी कीमत 63 लाख रुपए से अधिक बताई गई है।

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पुलिस के अनुसार, अहमदाबाद में मोबाइल फोन की चोरी, छिनैती और गुम होने की घटनाएं लगातार सामने आती रहती हैं।

इन्हीं शिकायतों के बढ़ते मामलों को देखते हुए क्राइम ब्रांच ने एक विशेष अभियान शुरू किया, जिसमें खोए हुए मोबाइल फोन को ट्रेस कर उनके मालिकों तक पहुंचाने का काम किया गया।

इस अभियान के दौरान जांच अधिकारियों ने सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल पर उपलब्ध डेटा, तकनीकी खुफिया जानकारी और ट्रैकिंग तरीकों की मदद से मोबाइल फोन का पता लगाया।

क्राइम ब्रांच ने बताया कि कुल 410 मोबाइल फोन, जिनकी कीमत 63,15,908 रुपए है, सफलतापूर्वक बरामद किए गए। मोबाइल मिलने के बाद पुलिस ने तकनीकी सत्यापन के जरिए उनके मालिकों की पहचान की और उनसे संपर्क किया।

इसके बाद मालिकों को अहमदाबाद सिटी क्राइम ब्रांच कार्यालय बुलाया गया, जहां 'तेरा तुझ को अर्पण' कार्यक्रम के तहत उन्हें उनके मोबाइल फोन सौंप दिए गए।

क्राइम ब्रांच के अनुसार, बरामद किए गए सभी मोबाइल फोन उनकी पहचान और स्वामित्व की पुष्टि के बाद ही लौटाए गए।

यह अभियान सीईआईआर सिस्टम के बढ़ते उपयोग को दर्शाता है, जो दूरसंचार विभाग का एक केंद्रीय प्लेटफॉर्म है, जिससे आईएमईआई नंबर के जरिए खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक, ट्रैक और ट्रेस किया जा सकता है।

डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के सीईआईआर डैशबोर्ड के अनुसार, देशभर में अब तक 33 लाख से अधिक मोबाइल फोन ट्रेस किए जा चुके हैं और 53 लाख से अधिक डिवाइस ब्लॉक किए गए हैं।

'तेरा तुझ को अर्पण' पहल को पुलिस विभाग ने नागरिकों को बरामद संपत्ति लौटाने के लिए अपनाया है।

गुजरात में इस कार्यक्रम के तहत बरामद और जब्त संपत्तियों को तेजी से उनके असली मालिकों तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है, जिससे जांच और कानूनी प्रक्रिया में लगने वाली देरी कम हो सके।

अधिकारियों के अनुसार, राज्य में इस पहल के जरिए अब तक 500 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति हजारों नागरिकों को लौटाई जा चुकी है।

अधिकारियों ने बताया कि अहमदाबाद की यह कार्रवाई तकनीक आधारित पुलिसिंग के जरिए खोई संपत्ति को ट्रेस कर नागरिकों को वापस देने की निरंतर कोशिशों का हिस्सा है।

--आईएएनएस

एएमटी/वीसी