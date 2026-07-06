अहमदाबाद के एक अस्पताल में सीवेज टैंक से तीन मजदूरों को बचाया गया

अहमदाबाद, 6 जुलाई (आईएएनएस)। सोमवार शाम को अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल परिसर में रखरखाव कार्य के दौरान अंडरग्राउंड सीवेज टैंक में बेहोश हुए तीन कर्मचारियों को बचाकर अस्पताल ले जाया गया।

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अहमदाबाद अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं के अनुसार, यह घटना रखरखाव कार्य के दौरान हुई, जिसमें अंडरग्राउंड सीवेज टैंक की सफाई और अस्पताल की भूमिगत जल निकासी प्रणाली में लगे एक इलेक्ट्रिक मोटर की मरम्मत शामिल थी।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, प्रवीण वाघेला नामक एक कर्मचारी भूमिगत सीवेज टैंक की सफाई करते समय बेहोश हो गया और जमीन से आंशिक रूप से भरे टैंक में गिर गया।

दो अन्य कर्मचारी साहिल नादिया और रॉकी मैकवान उसे बचाने के प्रयास में टैंक में उतरे, लेकिन वे भी बेहोश हो गए।

अहमदाबाद अग्निशमन केंद्र को घटना की सूचना शाम 7:25 बजे मिली। शाहपुर अग्निशमन केंद्र को एक आम नागरिक से सीधे मदद की सूचना एक मिनट पहले, शाम 7:24 बजे मिली, जबकि नरोदा अग्निशमन केंद्र को एक अलग सूचना शाम 7:28 बजे प्राप्त हुई।

शाहपुर और नरोदा अग्निशमन केंद्रों से बचाव दल तुरंत घटनास्थल पर भेजे गए।

शाहपुर दल का नेतृत्व स्टेशन अधिकारी भावेश रावत ने किया, जबकि नरोदा दल का नेतृत्व स्टेशन अधिकारी युवराजदान गढ़वी ने किया।

दमकलकर्मियों ने समन्वित बचाव अभियान चलाया और तीनों श्रमिकों को भूमिगत सीवेज टैंक से बाहर निकाला। उन्हें बाद में चिकित्सा उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।

अहमदाबाद के महापौर हितेश बरोट और अन्य नगर निगम अधिकारियों सहित वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और उन्हें बचाव अभियान की जानकारी दी गई।

तीनों श्रमिकों की हालत के बारे में तत्काल जानकारी नहीं मिल पाई है। घटना के कारणों की आगे जांच की जाएगी।

--आईएएनएस

एमएस/