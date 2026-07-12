अहमदाबाद: अमित शाह ने जनता से की पर्यावरण संरक्षण में भागीदारी की अपील

अहमदाबाद, 12 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण में जन-भागीदारी बनाए रखने की अपील की है। केंद्र सरकार की कोशिशों का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने पिछले 7 सालों में 7 करोड़ पौधे लगाने का काम पूरा किया है।

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अमित शाह ने रविवार को गुजरात के अहमदाबाद में 'मिशन फाइव मिलियन ट्रीज' के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देशव्यापी कोशिशें विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण पर फोकस को दर्शाती हैं। गृह मंत्री शाह ने कहा, "केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ने शनिवार को ही सात सालों में सात करोड़ पौधे लगाने का काम पूरा किया।"

उन्होंने बताया कि दो दिन पहले दिल्ली रिज क्षेत्र में भी 43 लाख पौधे लगाए गए। गृह मंत्री शाह ने कहा कि इस अभियान के तहत चुने गए पौधे भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल और देसी प्रजातियों के हैं, जो 100 साल से अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं।

उन्होंने कहा, "अगर आप आज इन्हें लगाते हैं, तो आपके पोते-पोतियां भी इनकी छांव में बैठेंगे। इनमें से किसी भी पेड़ की उम्र 100 साल से कम नहीं है। हमने जान-बूझकर ऐसे पेड़ चुने हैं जो एक सदी से अधिक समय तक जीवित रहते हैं।"

अमित शाह ने कहा कि बरगद और पीपल जैसी प्रजातियां न सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड सोखती हैं, बल्कि पक्षियों को भोजन और आश्रय भी देती हैं और जैव विविधता को बढ़ावा देती हैं। उन्होंने कहा, "बरगद या पीपल का पेड़ लगाएं, और वह अकेला पेड़ हजारों पक्षियों को आश्रय, भोजन और पानी देता है।"

उन्होंने यह भी कहा कि अहमदाबाद में शुरू किए गए ऑक्सीजन पार्क तितलियों और अन्य वन्यजीवों के लिए भी आवास प्रदान करेंगे।

गृह मंत्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 'एक पेड़ मां के नाम' पहल शुरू किए जाने के बाद अहमदाबाद में यह अभियान एक जन-आंदोलन बन गया है। गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में 1,37,000 से अधिक लोगों ने पांच-पांच पौधे लगाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराया है।

उन्होंने कहा, "वैज्ञानिक रूप से नियोजित वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रतिभागियों को सीधे पौधे पहुंचाए गए, जबकि अहमदाबाद के अन्य दो संसदीय क्षेत्रों के 28,544 निवासी भी इस अभियान में शामिल हुए।"

केंद्रीय मंत्री ने कई निजी संगठनों का भी धन्यवाद किया, जिन्होंने तीन साल तक बड़ी संख्या में पेड़ों को गोद लिया और उनकी देखभाल, पानी देने और जरूरत पड़ने पर उन्हें बदलने की जिम्मेदारी ली।

--आईएएनएस

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