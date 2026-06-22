अंगदान के क्षेत्र में भारत की बड़ी उपलब्धि, 5 लाख संकल्पों का आंकड़ा पार

नई दिल्ली, 22 जून (आईएएनएस)। देश के अंग दान अभियान में एक अहम पड़ाव के तौर पर भारत ने अंग दान के 5 लाख से ज्यादा संकल्प दर्ज किए हैं। यह अंग और ऊतक (टिशू) दान जैसे जीवन बचाने वाले नेक काम के प्रति नागरिकों की बढ़ती जागरूकता, संवेदना और सामूहिक प्रतिबद्धता को दिखाता है।
यह उपलब्धि इस बात को रेखांकित करती है कि लोग अंग दान को मानवता के एक महान कार्य के रूप में पहचान रहे हैं, जो प्रत्यारोपण का इंतजार कर रहे मरीजों को उम्मीद और जीवन का दूसरा मौका देता है। यह भारत सरकार के उन लगातार प्रयासों में भी एक उल्लेखनीय प्रगति है, जिनका उद्देश्य स्वैच्छिक अंग और ऊतक दान को बढ़ावा देना और जानकारीपूर्ण भागीदारी तथा सामाजिक जिम्मेदारी की संस्कृति को विकसित करना है।
इस मौके पर नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गनाइजेशन (नोटो) के निदेशक डॉ अनिल कुमार ने अंग दान के नेक काम के लिए देश भर के नागरिकों के जबरदस्त समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों, स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों, शैक्षणिक संस्थानों, मीडिया संगठनों और अन्य सहयोगियों के बहुमूल्य योगदान को सराहा, जिन्होंने जागरूकता फैलाने और लोगों का समर्थन जुटाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने इस उपलब्धि को हासिल करने में सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन की निरंतर प्रतिबद्धता और सहयोग के प्रयासों की भी सराहना की।
भारत सरकार लगातार जागरूकता पैदा करके, संस्थागत क्षमताओं को बढ़ाकर और प्रत्यारोपण प्रणालियों को मजबूत करके अंगों और ऊतकों की मांग और उपलब्धता के बीच के अंतर को पाटने की अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग है। प्रयास इस बात पर केंद्रित हैं कि देश भर में अंग प्रत्यारोपण की प्रक्रियाएं नैतिक, न्यायसंगत, पारदर्शी और मरीज-केंद्रित बनी रहें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 'मन की बात' कार्यक्रमों के माध्यम से की गई प्रेरणादायक अपीलों के बाद हाल के वर्षों में देश में अंग दान अभियान को नई गति मिली है। कई मौकों पर प्रधानमंत्री मोदी ने अंग दान के परिवर्तनकारी प्रभाव पर प्रकाश डाला है और नागरिकों से इस नेक काम में सक्रिय रूप से समर्थन करने का आग्रह किया है, जिससे जीवन बचाने और बेहतर बनाने के व्यापक राष्ट्रीय अभियान में योगदान मिल सके।
इस प्रयास को सुविधाजनक बनाने के लिए आधार-आधारित अंग दान संकल्प पंजीकरण पोर्टल ने पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक सुलभ, सुरक्षित और पारदर्शी बनाकर काफी आसान बना दिया है। इस प्लेटफॉर्म ने देश भर के नागरिकों को आसानी से अपना संकल्प दर्ज करने में सक्षम बनाया है, जिससे जनभागीदारी मजबूत हुई है और अंग दान इकोसिस्टम में भरोसा बढ़ा है। यह अहम उपलब्धि ट्रांसप्लांटेशन के लिए अंगों और टिशू की बढ़ती जरूरत को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और सरकार की मिली-जुली कोशिशों की सफलता को दिखाती है।
--आईएएनएस
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