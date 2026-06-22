अग्निकांड: लखनऊ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ, घायलों से की मुलाकात

लखनऊ, 22 जून (आईएएनएस)। राजधानी लखनऊ के अलीगंज स्थित कोचिंग सेंटर में हुए भीषण अग्निकांड की सूचना मिलते ही रक्षामंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने अपने सभी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम तत्काल स्थगित कर दिए और रात में सीधे लखनऊ पहुंचे।

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घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने इस हादसे को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की तथा दोषियों की जवाबदेही तय किए जाने का भरोसा दिलाया।

घटना की जानकारी मिलते ही रक्षामंत्री राजनाथ सिंह रात्रि 9:35 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे। वहां से सीधे अलीगंज क्षेत्र के पुरनिया स्थित घटनास्थल पर पहुंचे और अधिकारियों से राहत एवं बचाव कार्यों की विस्तृत जानकारी ली।उन्होंने मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

मीडिया से बातचीत में राजनाथ सिंह ने कहा, "यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं मृतक छात्रों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री ने पूरे मामले की जांच कराने की बात कही है। यदि इस घटना में किसी की जिम्मेदारी बनती है तो उसकी जवाबदेही भी तय की जाएगी।"

घटनास्थल के निरीक्षण के बाद रक्षामंत्री सीधे किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) पहुंचे, जहां उन्होंने भर्ती घायलों का हालचाल जाना। चिकित्सकों से उपचार की जानकारी लेते हुए उन्होंने सभी घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवारों को हरसंभव सहायता का आश्वासन भी दिया।

उल्लेखनीय है कि सोमवार को अलीगंज क्षेत्र के पुरनिया स्थित एक एनिमेशन एवं कोचिंग सेंटर में भीषण आग लगने के बाद पूरी इमारत धुएं से भर गई। जान बचाने के प्रयास में कई छात्र-छात्राओं ने ऊंचाई से छलांग लगा दी, जिससे अनेक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

हादसे की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। प्रमुख सचिव अमृत अभिजात और एडीजी, लखनऊ जोन प्रवीण कुमार को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

मुख्यमंत्री ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही मृतकों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये तथा घायलों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपना अलीगढ़ दौरा बीच में छोड़कर राजधानी लौटे और घटनास्थल तथा केजीएमयू पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और सरकार पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है।

हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त किया है। वहीं डीजीपी राजीव कृष्ण, अपर मुख्य सचिव (गृह) संजय प्रसाद, डीजी फायर सर्विस सुजीत पांडेय सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और राहत एवं बचाव कार्यों की निगरानी करते रहे।

--आईएएनएस

विकेटी/एएसएच