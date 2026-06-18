अंगुल लूटकांड: पुलिस मुठभेड़ के बाद चार आरोपी गिरफ्तार, दो घायल, लूटा गया सोना-चांदी बरामद

अंगुल, 18 जून (आईएएनएस)। ओडिशा के अंगुल लूटकांड में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दो आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। आरोपियों ने बीते दिन तालचेर थाना क्षेत्र में सोना-चांदी की लूट को अंजाम दिया था।

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जानकारी के अनुसार, मुठभेड़ हंडापा थाना क्षेत्र के अंतर्गत चुलियापुर जंगल के पास हुई। पुलिस ने जब संदिग्ध वाहन को रोकने की कोशिश की, तो अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें दो आरोपी घायल हो गए। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

आरोपियों की पहचान महाराष्ट्र के सचिन महादेव गेजके और प्रकाश मदाने के रूप में हुई है। सचिन के दाहिने पैर में और प्रकाश के बाएं पैर में गोली लगी है। उन्हें अंगुल जिला मुख्यालय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत गंभीर होने के कारण उन्हें दोनों को कटक मेडिकल कॉलेज भेजा गया।

पुलिस अधीक्षक (एसपी) राहुल जैन ने बताया कि पिछले दिन शाम करीब 6 बजे तालचेर थाना इलाके में श्री बालाजी गोल्ड रिफाइनरी में लूटपाट हुई थी। आरोपियों ने करीब 300 ग्राम सोना के अलावा चांदी के गहने भी लूटे थे। उन्होंने एक व्यक्ति को बंधक भी बनाया था।

राहुल जैन ने बताया कि आरोपी कार में सवार होकर आए थे। घटना के बाद अंगुल पुलिस ने सभी पुलिस स्टेशनों को अलर्ट जारी किया और पूरे जिले में चेकपॉइंट बनाए। संदिग्धों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने के ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने आरोपियों को ढूंढ निकाला। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपियों ने पुलिस टीम पर हमला किया। पुलिस टीम ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दो आरोपियों के पैरों में गोली लगी।

एसपी राहुल जैन ने यह भी बताया कि कुल चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से लूट का सामान बरामद किया गया है। अपराध में इस्तेमाल किए गए वाहन को भी सीज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार किए गए आरोपी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है।

--आईएएनएस

डीसीएच/