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भारत समाचार

अबान अहमद एक्सीडेंट मामला : वायरल वीडियो की जांच में जुटी पुलिस, शेयर और प्रसारित न करने की अपील

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(Updated )
अबान

झांसी, 12 अगस्त (आईएएनएस)। माफिया अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद की कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। वह साथियों के साथ झांसी जेल में बंद अपने भाई से मिलने जा रहा था। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद की कार दुर्घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। इस मामले को लेकर झांसी पुलिस ने बयान जारी किया है।

झांसी पुलिस ने एक बयान जारी कर कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे हाल ही में हुई एक दुर्घटना से संबंधित बताया जा रहा है। झांसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर वीडियो के स्रोत और उसकी सच्चाई की जांच की जा रही है।

झांसी पुलिस ने यह भी कहा है कि सभी से अनुरोध है कि वीडियो की जांच की पुष्टि होने के बाद ही उसे शेयर या प्रसारित करें।

सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे वीडियो में हाईवे पर एक सफेद रंग की कार तेज रफ्तार से जाती नजर आ रही है। अचानक गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है और वह सड़क किनारे कंक्रीट बैरियर से टकराकर पलट जाती है।

बता दें कि अतीक अहमद के बेटे की कार दुर्घटना 6 अगस्त को हुई थी। इस हादसे में अबान अहमद और उसके दोस्त सोनू (25) की जान चली गई थी। गाड़ी में सवार तीन अन्य लोगों (आजम, मोहम्मद जावेद और उमर) को चोटें आईं और उन्हें इलाज के लिए पास के अस्पताल में ले जाया गया।

बताया गया कि अबान अपने भाई अली अहमद से मिलने झांसी जा रहा था, जो इस समय झांसी जेल में बंद है।

अबान की मौत के बाद 8 अगस्त को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रयागराज के कसारी-मसारी कब्रिस्तान में उसे सुपुर्द-ए-खाक किया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट से सशर्त पैरोल मिलने के बाद उसके बड़े भाइयों अली और उमर को अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी गई थी।

--आईएएनएस

एएमटी/एबीएम