अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर 20 बागी सांसदों की अयोग्यता की मांग उठाई

कोलकाता, 19 जून (आईएएनएस)। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में चार सांसदों (तीन लोकसभा और एक राज्यसभा) के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। उन्होंने त्रिपुरा स्थित राष्ट्रवादी नागरिक दल (एनसीपीआई) में हाल ही में शामिल हुए 20 बागी सांसदों की अयोग्यता की मांग की।

Read More

बैठक के बाद मीडियाकर्मियों से बात करते हुए पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कहा कि उन्होंने और प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों ने बागी सांसदों की अयोग्यता की मांग करते हुए 20 अलग-अलग याचिकाएं सौंपी हैं।

उन्होंने सवाल उठाया कि तृणमूल उम्मीदवार के रूप में चुने जाने के बाद ये सांसद एनसीपीआई में विलय करने का स्वतंत्र निर्णय कैसे ले सकते हैं और फिर भी लोकसभा सदस्य कैसे बने रह सकते हैं।

बनर्जी ने कहा कि उनके कृत्य असंवैधानिक हैं और उन पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। अगर उन्हें तृणमूल से कोई समस्या है, तो वे पार्टी छोड़ सकते हैं। लेकिन साथ ही, उन्हें लोकसभा सदस्य के पद से भी इस्तीफा देना चाहिए और लोकतंत्र के अनुरूप नए चुनाव का सामना करना चाहिए।

उन्होंने दावा किया कि बैठक के दौरान तृणमूल प्रतिनिधिमंडल ने तर्क दिया कि संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत, कोई भी निर्वाचित प्रतिनिधि जो स्वेच्छा से उस पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है जिसके टिकट पर वह निर्वाचित हुआ है, स्वतः ही अयोग्य घोषित हो जाता है।

बनर्जी ने आगे कहा कि हमने अध्यक्ष को यह भी बताया है कि संविधान में दो-तिहाई सदस्यों द्वारा विलय से संबंधित प्रावधान किसी भी राजनीतिक दल पर समग्र रूप से लागू होते हैं, न कि केवल उसके विधायी या संसदीय विंग पर।

हाल ही में, चार बार की विधायक काकोली घोष दस्तीदार और शताब्दी रॉय के नेतृत्व में तृणमूल के 20 बागी लोकसभा सदस्यों ने विद्रोह कर दिया। हालांकि उन्होंने शुरू में लोकसभा में तृणमूल बहुमत वाले दल के भीतर बागी बने रहने का फैसला किया था, लेकिन उन्होंने इस महीने की शुरुआत में एनसीपीआई में शामिल होने की घोषणा की।

वर्तमान में, तृणमूल के लोकसभा में 27 सदस्य हैं। उत्तरी 24 परगना जिले की बसीरहाट सीट तृणमूल सांसद हाजी शेख नूरुल इस्लाम के चुनाव के कुछ ही महीनों बाद सितंबर 2024 में निधन के बाद खाली है।

--आईएएनएस

एमएस/