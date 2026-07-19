अभिषेक बनर्जी के पार्टी कार्यालय पर कार्रवाई को लेकर अग्निमित्रा पॉल का दावा, कहा-'अगर आपत्ति है तो कोर्ट जाएं'

कोलकाता, 19 जुलाई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद अभिषेक बनर्जी के कथित पार्टी कार्यालय पर हुई कार्रवाई को लेकर सियासत तेज हो गई है। इस बीच राज्य की मंत्री और भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल ने दावा किया है कि संबंधित कार्यालय अवैध निर्माण था और प्रशासन की कार्रवाई दस्तावेजों के आधार पर की गई है। उन्होंने कहा कि यदि अभिषेक बनर्जी को इस कार्रवाई पर आपत्ति है तो उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए।

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अग्निमित्रा पॉल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "हमारे पास ऐसे दस्तावेज हैं जो दिखाते हैं कि अभिषेक बनर्जी का पार्टी कार्यालय गैर-कानूनी है। अगर उन्हें लगता है कि हमारी कार्रवाई गलत थी तो वे कोर्ट जा सकते हैं। देश में कानून सबके लिए समान है और कोई भी भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) या कानून से ऊपर नहीं है।"

उन्होंने आगे कहा कि मामले का उचित समाधान न्यायालय के माध्यम से ही होना चाहिए। पॉल ने दावा किया कि प्रशासन ने उपलब्ध दस्तावेजों और कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की है। उनके अनुसार, यदि किसी पक्ष को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है तो अदालत ही उचित मंच है।

इसी दौरान अग्निमित्रा पॉल ने आगामी अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेले जाने वाले फीफा विश्व कप फाइनल को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वह और उनके समर्थक अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के बड़े प्रशंसक हैं।

उन्होंने कहा, "हम मेसी के फैन हैं। हमारे लिए मेसी भगवान की तरह हैं। 39 साल की उम्र में भी उनका खेल प्रेरणादायक है। ऐसा हर दिन नहीं होता कि हमें मेसी का मैच देखने का मौका मिले।"

पॉल ने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि वे फाइनल मुकाबले के दिन बच्चों को स्कूल न भेजने पर विचार करें ताकि वे ऐतिहासिक मैच का आनंद ले सकें।

मंत्री ने यह भी दावा किया कि राज्य में विभिन्न स्थानों पर मैच की विशेष स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य के खेल विभाग की ओर से फुटबॉल प्रेमियों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, जिससे अधिक से अधिक लोग फाइनल मुकाबला देख सकें।

इसके अलावा अग्निमित्रा पॉल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि देश में हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में संभव हुई है और उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में यह सुविधा पश्चिम बंगाल तक भी पहुंचेगी। उनके अनुसार, केंद्र सरकार लगातार बंगाल के विकास के लिए काम कर रही है।

--आईएएनएस

एससीएच/पीएम