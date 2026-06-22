अंबुबाची मेले से पहले रेलवे अधिकारियों ने कामाख्या स्टेशन की तैयारियों का लिया जायजा

गुवाहाटी, 22 जून (आईएएनएस)। अंबुबाची मेले की शुरुआत से कुछ घंटे पहले सोमवार को रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने पूर्वी भारत के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजनों में से एक के लिए तैयारियों और यात्रियों के प्रबंधन की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए कामाख्या रेलवे स्टेशन का व्यापक निरीक्षण किया।

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नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे (एनएफआर) के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) कपिंजल किशोर शर्मा ने बताया कि एनएफआर के महाप्रबंधक चेतन कुमार श्रीवास्तव ने 22 से 26 जून तक आयोजित होने वाले अंबुबाची मेले के लिए तैयारियों और यात्री प्रबंधन व्यवस्थाओं का आकलन करने के लिए निरीक्षण किया।

गुवाहाटी के पास नीलाचल पहाड़ियों पर स्थित प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में वार्षिक अंबुबाची मेला सोमवार रात शुरू होगा और 26 जून की सुबह तक चलेगा।

शर्मा ने कहा कि इस वार्षिक धार्मिक आयोजन में देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, जिसके लिए रेलवे को व्यापक परिचालन और यात्री सुविधा के उपाय करने होंगे।

उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान, महाप्रबंधक ने तीर्थयात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और संरक्षा के लिए की गई विभिन्न सुविधाओं और व्यवस्थाओं की समीक्षा की, जिसमें भीड़ प्रबंधन के उपाय, यात्री सुविधाएं, स्वच्छता, पीने के पानी की सुविधा, चिकित्सा सहायता, हेल्प डेस्क और सुरक्षा तैनाती शामिल है।

श्रीवास्तव ने स्टेशन पर तैनात रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों से बातचीत की और मेले के दौरान यात्रियों की संभावित भारी भीड़ को संभालने के लिए परिचालन संबंधी तैयारियों की समीक्षा की।

महाप्रबंधक ने लगातार सतर्कता बनाए रखने, भीड़ पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने और यात्रियों को त्वरित सहायता प्रदान करने के महत्व पर जोर दिया।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को हर समय सतर्क रहने, यात्रियों की आवाजाही पर कड़ी नज़र रखने, सुरक्षा एजेंसियों और नागरिक अधिकारियों के साथ प्रभावी ढंग से समन्वय करने और त्योहार की अवधि के दौरान ट्रेनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।

तीर्थयात्रियों की संभावित भीड़ को देखते हुए, एनएफआर कामाख्या को असम और उत्तर बंगाल के महत्वपूर्ण स्थानों से जोड़ने वाली कई विशेष अनारक्षित ट्रेन सेवाएं चला रहा है।

इसके अलावा, अंबुबाची मेले के दौरान यात्रियों की संख्या को देखते हुए और उनकी यात्रा को सुगम बनाने के लिए कई नियमित यात्री ट्रेनों की क्षमता में भी अस्थायी रूप से वृद्धि की गई है।

महाप्रबंधक ने अधिकारियों को यात्री सुरक्षा, स्वच्छता और निर्बाध सेवा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करने का भी निर्देश दिया, साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा कि कामाख्या रेलवे स्टेशन पर आने और वहां से जाने वाले श्रद्धालुओं को पर्याप्त जानकारी और मार्गदर्शन मिले।

सीपीआरओ ने बताया कि नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने अंबुवाची मेले के दौरान तीर्थयात्रियों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं और वह सभी यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक और परेशानी-मुक्त यात्रा का अनुभव देने के लिए प्रतिबद्ध है।

--आईएएनएस

एएसएच/डीकेपी