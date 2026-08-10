आंध्र प्रदेश: विशाखापत्तनम में होगी आरएसएस के विभिन्न संगठनों की बैठक, अहम मुद्दों पर होगी चर्चा

विशाखापत्तनम, 10 अगस्त (आईएएनएस)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से प्रेरित विभिन्न संगठनों की 'अखिल भारतीय समन्वय बैठक' इस वर्ष विशाखापत्तनम के गुदिलोवा में आयोजित की जा रही है। यह बैठक 19 से 21 अगस्त 2026 तक चलेगी। यह बैठक हर साल आयोजित की जाती है।

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अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर की तरफ से बताया गया कि इस बैठक में संघ से प्रेरित कुल 32 संगठन भाग लेंगे। इन संगठनों के चुने हुए पदाधिकारी (अखिल भारतीय अध्यक्ष, महासचिव, संगठन मंत्री और कुछ अन्य पदाधिकारी शामिल) इसमें मौजूद रहेंगे। ये सभी संगठन कई वर्षों से सामाजिक जीवन में लगातार सक्रिय हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान खोजने की दिशा में काम करते हुए वे 'लोक जागरण' (जन-जागरूकता) के दीर्घकालिक कार्य में लगे हुए हैं, साथ ही राष्ट्रीय हित में काम करने के संकल्प के साथ व्यवस्था में जरूरी सुधार और बदलाव लाने का प्रयास भी कर रहे हैं।

बैठक के दौरान, सभी संगठन अपनी-अपनी गतिविधियों के बारे में जानकारी साझा करेंगे और कई अहम विषयों पर अपने विचार और सुझाव रखेंगे। सभी संगठनों के बीच आपसी तालमेल और सहयोग को और बेहतर बनाने के साथ-साथ जन-कल्याण और नीतिगत मामलों पर बातचीत करने पर भी चर्चा होगी।

इस बैठक में मौजूदा हालात के कई पहलुओं पर भी चर्चा होने की उम्मीद है, जिनमें जनसंख्या असंतुलन, नशा मुक्ति, युवाओं में जागरूकता पैदा करना, 'पंच परिवर्तन' को लागू करना, विकास की भारतीय अवधारणा और अन्य संबंधित मुद्दे शामिल हैं।

बैठक में पूजनीय सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत, सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले, सभी सह-सरकार्यवाह और अखिल भारतीय कार्यविभाग प्रमुख मौजूद रहेंगे। बैठक में भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, सक्षम, राष्ट्र सेविका समिति और अन्य सहित सभी 32 संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी हिस्सा लेंगे।

--आईएएनएस

एमएस/