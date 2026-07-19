आंध्र प्रदेश: विशाखापत्तनम के पास ट्रक से टकराई कार, चार लोगों की मौत

विशाखापत्तनम, 19 जुलाई (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले में एक कार की लॉरी से टक्कर के बाद कम से कम चार लोगों की मौत हो गई और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना कोलकाता-चेन्नई नेशनल हाईवे पर पेंडुरथी और आनंदपुरम के बीच गांडीगुंडम के पास हुई।

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पुलिस के अनुसार, रविवार तड़के कार पीछे से लॉरी से टकराई, जिससे चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान पी. रामंजनेयुलु (51), शेख मीरा वली (56), एम. भवानी शंकर (11) और ड्राइवर श्रीनू के रूप में हुई है। एम. चंद्रशेखर घायल हो गए और उन्हें भीमली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया।

पीड़ित पलनाडू जिले के रहने वाले थे। यह दुर्घटना तब हुई, जब वे श्रीकाकुलम जिले के टेक्काली में एक शादी में शामिल होने जा रहे थे।

पुलिस के अनुसार, जब कार विशाखापत्तनम जिले में आनंदपुरम के पास पहुंची, तो कार ड्राइवर ने एक लॉरी को ओवरटेक करने की कोशिश की। इसी दौरान ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया, जिससे टक्कर हो गई। दुर्घटना में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

परिवहन मंत्री मंडीपल्ली रामप्रसाद रेड्डी ने जिले में हुई इस भयानक सड़क दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि दुर्घटना में चार लोगों की मौत से उन्हें गहरा दुख पहुंचा है। मंत्री ने मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि घायल व्यक्ति चंद्रशेखर को बेहतर इलाज मिले।

मंत्री ने मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उन्होंने सभी से सड़क सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की।

राज्य की गृह मंत्री वी. अनीता ने कहा कि विशाखापत्तनम के पास गांडीगुंडम में हुई सड़क दुर्घटना में चार लोगों की जान चली गई। इससे गहरा सदमा पहुंचा है। उन्होंने घटना के संबंध में अधिकारियों से बात की और उन्हें घायल व्यक्ति के लिए सर्वोत्तम संभव इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

--आईएएनएस

डीसीएच/