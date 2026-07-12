आंध्र प्रदेश: वाईएस जगन 14 जुलाई को लापता मछुआरों के परिवारों से मिलेंगे

विशाखापत्तनम, 12 जुलाई (आईएएनएस)। वाईएसआरसीपी विशाखापत्तनम जिला अध्यक्ष केके राजू ने घोषणा की कि पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआरसीपी अध्यक्ष वाईएस जगन मोहन रेड्डी 14 जुलाई को विशाखापत्तनम तट पर हाल ही में हुई नाव दुर्घटना में लापता हुए छह मछुआरों के परिवारों को सांत्वना देने के लिए उनसे मिलेंगे।

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वाईएस जगन सुबह 10:30 बजे विशाखापत्तनम हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे और सीधे विशाखापत्तनम दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के जब्बारपेट स्थित पीड़ितों के घरों का दौरा करेंगे। वे दुर्घटना में एकमात्र जीवित बचे कारी चिन्ना और उनके परिवार के सदस्यों से भी मिलेंगे।

केके राजू ने त्रासदी पर प्रभावी प्रतिक्रिया देने में सरकार की विफलता की आलोचना की। उन्होंने कहा कि दुर्घटना तट से मात्र आठ समुद्री मील की दूरी पर हुई, फिर भी उन्नत तकनीक उपलब्ध होने के बावजूद बचाव दल को घटनास्थल तक पहुंचने में लगभग 20 घंटे लग गए। उन्होंने तटरक्षक बल, नौसेना, समुद्री पुलिस, मत्स्य विभाग और राजस्व विभाग के बीच समन्वय की कमी को छह मछुआरों के लापता होने का कारण बताया। उन्होंने लापता मछुआरों का पता लगने से पहले ही बचाव अभियान को रोकने के सरकार के फैसले पर भी सवाल उठाया।

उन्होंने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि विशाखापत्तनम जिले के प्रतिनिधि गृह मंत्री ने पीड़ितों से मुलाकात नहीं की है। उन्होंने मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री नारा लोकेश और कृषि मंत्री के. अचन्नाइडु की इस त्रासदी पर चुप्पी साधने के लिए आलोचना की। उन्होंने सरकार पर कारी चिन्ना को बचाने का झूठा श्रेय लेने का आरोप लगाया और कहा कि मंत्रियों ने प्रभावित परिवारों की चिंताओं को सुने बिना ही मुआवजे के चेक वितरित कर दिए।

मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) के संबंध में केके राजू ने कहा कि विशाखापत्तनम की 97 प्रतिशत शहरी आबादी और उच्च प्रवासन के कारण मतदाता सत्यापन कठिन है। उन्होंने कहा कि आधिकारिक रिपोर्टों और जमीनी हकीकत में अंतर है और राज्य चुनाव आयुक्त से मतदाता सत्यापन और आवेदन प्रक्रिया को कम से कम दस दिन और बढ़ाने का आग्रह किया।

--आईएएनएस

एमएस/