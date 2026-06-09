आंध्र प्रदेश: सीएम चंद्रबाबू नायडू 10 जून को दिल्ली में एनडीए सदस्यों की बैठक में होंगे शामिल

अमरावती, 9 जून (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू बुधवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सहयोगियों की बैठक में शामिल होंगे।

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मुख्यमंत्री बुधवार को दो दिन के दौरे पर राष्ट्रीय राजधानी के लिए रवाना होंगे, जहां वे एनडीए और नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगे।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के अनुसार, वे सुबह 11:30 बजे गन्नवरम हवाई अड्डे से रवाना होंगे और नई दिल्ली पहुंचकर एनडीए गठबंधन सहयोगियों की बैठक में शामिल होंगे। यह बैठक दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक भारत मंडपम में होनी है।

तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली एनडीए बैठक की चर्चाओं में भाग लेंगे।

मुख्यमंत्री गुरुवार को राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल होंगे, जो सुबह 9:15 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। बैठक खत्म होने के बाद, वे नई दिल्ली से रवाना होंगे और उसी दिन रात करीब 9 बजे अमरावती पहुंचेंगे।

एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर बैठक आयोजित की जा रही है। चर्चाओं में सरकार की उपलब्धियों, भविष्य की नीतिगत प्राथमिकताओं और गठबंधन की आगे की राह के रोडमैप पर ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है।

एनडीए के सभी प्रमुख सहयोगी और गठबंधन के वरिष्ठ नेता चर्चाओं में भाग लेंगे। उपमुख्यमंत्री और जन सेना पार्टी के नेता पवन कल्याण के भी बैठक में शामिल होने की संभावना है।

पश्चिम बंगाल में भजपा की सरकार बनाने और असम में सत्ता बरकरार रखने के बाद एनडीए की यह पहली बैठक होगी। अगले साल कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए यह बैठक काफी अहम है। एनडीए की यह बैठक राष्ट्रीय राजधानी में गठबंधन की भविष्य की दिशा तय करने के लिए इंडिया ब्लॉक की बैठक के ठीक बाद हो रही है।

इंडिया ब्लॉक में शामिल विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं ने सोमवार को बैठक की और चुनावी, शैक्षिक और आर्थिक मुद्दों से जुड़े कई उपायों पर सहमति जताई।

--आईएएनएस

एएसएच/एबीएम