आंध्र प्रदेश: पूर्व उपराष्ट्रपति नायडू ने विजयवाड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया

विजयवाड़ा, 26 जून (आईएएनएस)। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को विजयवाड़ा के पास अटकुरु में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और इंडोर स्टेडियम के नए भवन का उद्घाटन किया। नायडू ने सोशल मीडिया पर कार्यक्रम की तस्वीरें शेयर कर इसकी जानकारी दी।

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नायडू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि शुक्रवार को विजयवाड़ा के पास अटकुरु में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और इंडोर स्टेडियम के नए भवन का उद्घाटन करना मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय रहा। यह देखकर खुशी होती है कि यह केंद्र 5 गांवों के 18,000 से अधिक ग्रामीण लोगों को सेवाएं प्रदान करता है। हालांकि यहां अस्पताल की सुविधाएं उपलब्ध हैं... मेरी कामना है कि एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो जहां किसी को भी बीमार पड़ने और यहां आने की आवश्यकता न हो। यह देखकर और भी खुशी होती है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ-साथ यहां एक इंडोर स्टेडियम भी स्थापित किया गया है।

उन्होंने कहा कि सक्षम मानव संसाधन निर्माण में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आर्थिक शक्ति के साथ-साथ राष्ट्र को स्वास्थ्य शक्ति की भी उतनी ही आवश्यकता है। अपने पूर्वजों के इस कथन को याद रखते हुए कि 'स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है', हम सभी को अपनी वर्तमान जीवनशैली में बदलाव लाते हुए अपने प्राचीन, वैज्ञानिक खान-पान की आदतों पर ध्यान देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि सरकारों को जन स्वास्थ्य और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाओं पर और अधिक ध्यान देना चाहिए। चिकित्सा क्षेत्र को एक सेवा क्षेत्र मानते हुए, निजी अस्पतालों को भी गरीबों के लिए सहायक बनना चाहिए।

--आईएएनएस

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