आंध्र प्रदेश: मंत्री नारा लोकेश ने सैटेलाइट कंपनी को अनंतपुर आने का न्योता दिया

अमरावती, 17 जून (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश ने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बनाने और ऑपरेट करने वाली कंपनी के सीटीओ और फाउंडर को अनंतपुर आने का न्योता दिया। उन्होंने यह न्योता तब दिया जब उस अधिकारी ने पोस्ट किया कि बेंगलुरु के बाहरी इलाके में सैटेलाइट फैक्ट्री बनाने के लिए जमीन मिलना, सैटेलाइट बनाने से ज्यादा मुश्किल काम है।

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पिक्सेल स्पेस के सीटीओ और फाउंडर क्षितिज खंडेलवाल ने एक्स पर पोस्ट किया, "बेंगलुरु के बाहरी इलाके में सैटेलाइट फैक्ट्री बनाने के लिए जमीन हासिल करने की कोशिश, असल में सैटेलाइट बनाने से कहीं ज्यादा मुश्किल रही है।"

मानव संसाधन विकास, सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री लोकेश ने क्षितिज को बेंगलुरु के पास अनंतपुर आने का न्योता दिया।

लोकेश ने कहा, "क्षितिज, बेंगलुरु के बाहरी इलाके में निवेशकों के लिए एक नई और अच्छी जगह है। इसका नाम अनंतपुर है।"

उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश 'स्पेस सिटी', एयरोस्पेस पार्क और तुरंत इस्तेमाल के लिए तैयार इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बना रहा है, ताकि फाउंडर जमीन खोजने के बजाय अपना समय सैटेलाइट बनाने में लगा सकें।

मंत्री ने आंध्र प्रदेश इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड से क्षितिज से संपर्क करने के लिए भी कहा।

इससे पहले, क्षितिज के पोस्ट का जवाब देते हुए कर्नाटक के बड़े और मध्यम उद्योग तथा इंफ्रास्ट्रक्चर विकास मंत्री एमबी पाटिल ने कहा था कि उनका ऑफिस उनसे संपर्क करेगा।

यह पहली बार नहीं है जब लोकेश ने कर्नाटक की एयरोस्पेस कंपनियों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की है।

पिछले साल अक्टूबर में लोकेश ने एयरोस्पेस कंपनियों को आंध्र प्रदेश पर विचार करने का खुला न्योता दिया था। यह तब हुआ जब कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने बेंगलुरु के पास एयरोस्पेस पार्क के लिए देवनहल्ली तालुक में प्रस्तावित जमीन अधिग्रहण को रद्द करने की घोषणा की थी। किसानों ने इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी जमीन खोने के डर से इसका विरोध किया था।

लोकेश ने कर्नाटक सरकार के फैसले पर एक स्टोरी को टैग करते हुए पोस्ट किया था, "प्रिय एयरोस्पेस इंडस्ट्री, यह सुनकर दुख हुआ। मेरे पास आपके लिए एक बेहतर विचार है। क्यों न आप आंध्र प्रदेश पर विचार करें। हमारे पास आपके लिए एक आकर्षक एयरोस्पेस पॉलिसी है, जिसमें बेहतरीन इंसेंटिव और 8000 एकड़ से ज्यादा इस्तेमाल के लिए तैयार जमीन (बेंगलुरु के ठीक बाहर) उपलब्ध है। उम्मीद है कि जल्द ही आपसे आमने-सामने बात होगी।"

इससे पहले मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अनंतपुर जिले में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को संभावित विस्तार के लिए 10,000 एकड़ जमीन की पेशकश करके कर्नाटक में हलचल मचा दी थी।

--आईएएनएस

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