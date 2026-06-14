आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी में नाव पलटने से चार डूबे

अमरावती, 14 जून (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले में रविवार को कृष्णा नदी में एक नाव के पलट जाने से तीन बच्चों सहित चार लोग डूब गए। यह घटना जिले के अचम्पेट मंडल के कोनूर में हुई।

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पुलिस के मुताबिक, एक ही परिवार के 10 लोग कोनूर में एक पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए नाव में सवार हुए थे। घर लौटते समय नाव पलट गयी और सभी डूबने लगे। इनमें से छह को ग्रामीणों ने बचा लिया, जबकि चार लोग लापता हो गए।

पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से तलाशी अभियान चलाया। बाद में उन्हें सभी चार लापता व्यक्तियों के शव मिले। मृतकों की पहचान गंधम संध्या (9), गंधम सैनी (10), बथुला कार्तिक (12) और कोनाथ चैतन्य (28) के रूप में हुई।

इस बीच, रविवार को तेलंगाना के सिद्दिपेट जिले में एक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, कोंडापक मंडल के डुड्डेडा गांव में सड़क पार कर रही एक बुज़ुर्ग महिला को बचाने की कोशिश में तेज रफ्तार कार का संतुलन बिगड़ गया। गाड़ी सड़क से उतरकर किनारे बने एक घर से जा टकराई।

इस हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों में सड़क पार कर रही बुज़ुर्ग महिला राधव्वा, घर के बरामदे में बैठीं एक अन्य महिला लक्ष्मी, और एक बच्ची सहस्रा शामिल थीं।

हादसे के बाद कार चलाने वाला व्यक्ति और गाड़ी में सवार अन्य लोग कार छोड़कर भाग गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कार के मालिक का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है।

इस बीच, कर्नाटक में बेंगलुरु के पास एक और हादसे में आंध्र प्रदेश के 20 बस यात्री घायल हो गए। अमरावती से मिली जानकारी के मुताबिक, आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बस एक खड़े ट्रक से टकरा गई। 40 यात्रियों को ले जा रही यह बस आंध्र प्रदेश के मरकापुरम जिले के पामुरु से बेंगलुरु जा रही थी।

घायलों में से दस लोगों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया।

--आईएएनएस

एमएस/