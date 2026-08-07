आंध्र प्रदेश के पलनाडू में इंजीनियरिंग छात्र ने प्रेमिका की चाकू मारकर की हत्या

अमरावती, 7 अगस्त (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश में शुक्रवार को एक इंजीनियरिंग छात्र ने अपनी प्रेमिका की चाकू मारकर हत्या कर दी। यह घटना पलनाडू जिले के करमपुडी मंडल में चिंतापल्ली के पास हुई।

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पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि बाला सैदुलु और पीड़िता दोनों गुंटूर के एक प्राइवेट कॉलेज में बीटेक छात्र थे और कथित तौर पर कुछ समय से रिश्ते में थे। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी ने लड़की को कुछ मुद्दों पर बातचीत करने के लिए सुबह चिंतापल्ली बुलाया था। बहस के दौरान सैदुलु ने लड़की की चाकू मारकर हत्या कर दी।

पुलिस की शुरुआती जांच से पता चला है कि सैदुलु को शक था कि लड़की कुछ समय से उससे बच रही थी। बाला सैदुलु करमपुडी मंडल के एक गांव का रहने वाला था जबकि पीड़िता पलनाडू जिले के चिलाकलुरिपेट की रहने वाली थी। जांच अभी चल रही है, इसलिए और जानकारी का इंतजार है।

इस बीच, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को राजामहेंद्रवरम में मेडिकल छात्रों को कार से कुचलने की घटना में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए।

मुख्यमंत्री ने उस घटना का गंभीरता से संज्ञान लिया जिसमें एक कार ने स्कूटी सवार मेडिकल छात्रों को टक्कर मार दी थी। उन्होंने घायल छात्रों प्रियंका और उमेश की हालत के बारे में जानकारी ली।

अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को घटना की जानकारी दी और बताया कि आरोपी ने शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए दोनों छात्रों को टक्कर मारी और फिर मौके से भाग गया। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि घटना के लिए जिम्मेदार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

उन्होंने दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया। उन्होंने साफ कहा कि जिम्मेदार लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को छात्रा प्रियंका की सेहत पर लगातार नजर रखने और घायल छात्रों को हर जरूरी मेडिकल मदद मुहैया कराने का भी निर्देश दिया।

पूर्वी गोदावरी जिले के राजामहेंद्रवरम में एक मॉल के पास कार से कुचले जाने के बाद प्रियंका को ब्रेन-डेड घोषित कर दिया गया।

यह घटना मंगलवार को हुई थी लेकिन इसका पता गुरुवार को चला। जीएसएल मेडिकल कॉलेज की पोस्टग्रेजुएट स्टूडेंट डॉ. प्रियंका अपनी एक दोस्त के साथ मॉल से स्कूटी पर निकल रही थीं।

इससे पहले कि स्कूटी चला रही डॉक्टर को कुछ समझ आता या गेट पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड कुछ कर पाते, कार ने स्कूटी को फिर से टक्कर मारी और उस युवती को कुचल दिया, जिससे उनके सिर में गंभीर चोटें आईं। सिक्योरिटी गार्ड और आसपास के लोगों के शोर मचाने के बावजूद कार ड्राइवर डॉक्टर को कुचलकर तेजी से भाग गया।

गंभीर रूप से घायल डॉक्टर को पहले एक लोकल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और बाद में हैदराबाद के एक हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें 'ब्रेन-डेड' घोषित कर दिया।

--आईएएनएस

एएसएच/पीएम