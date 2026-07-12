आंध्र प्रदेश के मंत्री ने वियतनाम में नाव दुर्घटना में मारी गई महिला के परिवार को सांत्वना दी

अमरावती, 12 जुलाई (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश के मंत्री कोल्लू रविंद्र ने रविवार को वियतनाम में नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले राज्य के तीन लोगों में से एक गेली जयलक्ष्मी (50) के परिवार को सांत्वना दी।

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जयलक्ष्मी के पति गेल्ली किशोर घायल हो गए और उन्हें वियतनाम के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया।

मंत्री ने विजयवाड़ा स्थित उनके आवास का दौरा किया। उन्होंने उनके बच्चों से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि किशोर को वियतनाम में सर्वोत्तम चिकित्सा उपचार मिल रहा है।

उन्होंने किशोर की सहायता के लिए वियतनाम गए परिवार के सदस्यों से फोन पर बात की और वहां दी जा रही चिकित्सा सेवाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बताया कि अधिकारियों ने उन्हें सूचित किया है कि जयलक्ष्मी का पार्थिव शरीर सोमवार शाम तक विजयवाड़ा पहुंच जाएगा और मंगलवार को परिवार को सौंप दिया जाएगा।

उन्होंने शोक संतप्त परिवार को आश्वासन दिया कि सरकार हर संभव तरीके से उनके साथ खड़ी रहेगी। मंत्री कोल्लू रविंद्र ने उन्हें यह भी आश्वासन दिया कि मंत्री नारा लोकेश ने इस घटना के संबंध में भारतीय दूतावास से बात की है और सरकार पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी।

एक मोबाइल फोन कंपनी द्वारा भारत में अपने मोबाइल फोन वितरकों के परिवारों के लिए आयोजित एक अवकाश यात्रा के दौरान हुई दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों में आंध्र प्रदेश के तीन व्यक्ति शामिल थे।

इस समूह को ले जा रही एक पर्यटक नाव वियतनाम के फु क्वोक द्वीप के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई।

नाव में 32 यात्री सवार थे, जिनमें से 15 की जान चली गई।

आंध्र प्रदेश के दो अन्य मृतकों की पहचान श्री सत्य साई जिले के कडपा निवासी मुडियम श्रीधर (50) और हिंदूपुर निवासी रवि तेजा के रूप में हुई है।

राज्य सरकार ने बताया कि शनिवार को नाव दुर्घटना के बाद फु क्वोक द्वीप पर फंसे सभी तेलुगु पर्यटक हनोई के नोई बाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित पहुंच गए हैं।

वे वियतनाम एयरलाइंस से शाम 7:05 बजे (स्थानीय समय) हनोई से रवाना होंगे और रविवार रात तक हैदराबाद पहुंचने की उम्मीद है।

भारतीय दूतावास, आंध्र प्रदेश सरकार और आंध्र प्रदेश भवन, नई दिल्ली, चौबीसों घंटे कांसुलर, रसद और स्वदेश वापसी सहायता प्रदान कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने रविवार को अधिकारियों के साथ वियतनाम विमान दुर्घटना के पीड़ितों को दी जा रही सहायता की समीक्षा की।

--आईएएनएस

एमएस/