आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बिहार में हुए हादसे में तीन तीर्थयात्रियों की मौत पर दुख जताया

अमरावती, 8 जून (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने रविवार देर रात बिहार के औरंगाबाद के पास हुई दुर्घटना में तीन लोगों की मौत को बेहद दुखद बताया और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की।

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एक आधिकारिक बयान के अनुसार, उन्होंने घटना के संबंध में अधिकारियों से बात की और घायलों के इलाज के बारे में जानकारी ली।

अधिकारियों ने उन्हें बताया कि नेल्लोर से 46 तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस औरंगाबाद के पास एक अन्य वाहन से टकरा गई थी। उन्होंने बताया कि तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 15 अन्य घायल हो गए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पीड़ितों तक मदद पहुंचाने के लिए बिहार सरकार के साथ समन्वय करें और तीर्थयात्रियों को उनके गृहनगर वापस लाने के उपाय करें।

मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद, आंध्र प्रदेश के अधिकारी बिहार में वरिष्ठ अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में हैं। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि अस्पताल में इलाज करा रहे सभी पीड़ितों की हालत स्थिर है।

अधिकारी यात्रियों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के संबंध में बिहार सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं। रिपोर्टों के अनुसार, रविवार रात औरंगाबाद जिले में नेशनल हाईवे 19 पर एक पर्यटक बस के ट्रक-ट्रेलर से टकराने के बाद तीन लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए।

बस बोधगया से काशी (वाराणसी) जा रही थी और उसमें आंध्र प्रदेश के तीर्थयात्री सवार थे जो विभिन्न धार्मिक स्थलों की यात्रा पर थे। यह टक्कर मुफस्सिल थाना क्षेत्र में भेड़िया और देव मोड़ के बीच हुई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दुर्घटना तब हुई जब बस चालक एक वाहन को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था।

--आईएएनएस

डीकेएम/एबीएम