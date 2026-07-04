आंध्र प्रदेश के छात्र की बेंगलुरु में हत्या, बदमाशों ने बाइक समेत जिंदा जलाया

बेंगलुरु, 4 जुलाई (आईएएनएस)। बेंगलुरु के बाहरी इलाके सरजापुर में एक छात्र की हत्या से सनसनी फैल गई। बताया गया कि बेंगलुरु में नौकरी की तलाश में आए युवक को कुछ अज्ञात लोगों ने बाइक समेत जिंदा जला दिया। युवक की हत्या से उसके माता-पिता और दोस्त सदमे में हैं।

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छात्र की पहचान 25 वर्षीय वामशी कृष्णा के रूप में हुई है, जो आंध्र प्रदेश के गुंटूर का रहने वाला था। उसने हाल ही में बेंगलुरु के एक कॉलेज से अपना डिप्लोमा पूरा किया था और नौकरी की तलाश में था। वामशी कृष्णा गुंटूर से बैंगलोर तब आया था, जब इलेक्ट्रॉनिक सिटी के एक पुराने दोस्त ने उसे नौकरी दिलाने का वादा किया था। लेकिन, यहां आने के बाद उस दोस्त का मोबाइल फोन बंद मिला। परेशान होकर, वामशी कृष्णा ने शाम करीब 4:45 बजे सरजापुर में अपने दोस्त को आखिरी बार फोन किया। इसके बाद यह भयानक घटना हुई।

यह घटना आनेकल पुलिस सब-डिविजन के सरजापुर पुलिस थाना क्षेत्र में शाम करीब 6:15 बजे हुई। एक वाहन चालक ने सड़क के किनारे कुछ जलते हुए देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। सरजापुर थाने से पुलिस टीम जब मौके पर पहुंची, तो युवक का शव और बाइक जल रहे थे। बदमाशों ने युवक और उसकी बाइक पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। बाद में वे घटनास्थल से फरार हो गए।

शव का पिछला हिस्सा नहीं जला था, सिर्फ छाती का ऊपरी हिस्सा बुरी तरह जला था, जिससे कई संदेह पैदा हो गए हैं। बेंगलुरु ग्रामीण जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) वेंकटेश प्रसन्ना ने घटनास्थल का दौरा किया। हत्या के पीछे के कारण जानने और सबूत इकट्ठा करने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम और डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया।

फिलहाल, इस पूरी भयानक हत्या के संबंध में सरजापुर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी हुई है।

--आईएएनएस

डीसीएच/