आंध्र प्रदेश हरित ऊर्जा उत्पादन में अन्य राज्यों से आगे: मुख्यमंत्री नायडू

तिरुपति, 1 जुलाई (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को कहा कि आंध्र प्रदेश हरित ऊर्जा उत्पादन में अन्य राज्यों से एक कदम आगे है।

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उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हरित ऊर्जा क्षेत्र में 160 गीगावाट बिजली उत्पादन की योजना बनाई है और 100 गीगावाट के लिए पहले ही समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए हैं।

वे तिरुपति जिले के सत्यवेदु के मदनपालम में हीरो मोटोकॉर्प के 'ग्लोबल पार्ट्स सेंटर 2.0' की आधारशिला रखने के बाद बोल रहे थे।

उन्होंने दावा किया कि सरकार राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए क्रांतिकारी निर्णय ले रही है और वर्तमान में 'स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस' प्रोटोकॉल लागू कर रही है।

उन्होंने कहा कि औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास सड़क, रेल, बंदरगाह और हवाई संपर्क की सुविधा है। हमने कृषि के साथ-साथ उद्योगों के लिए जल आपूर्ति के उपाय शुरू किए हैं। हम किसानों को राज्य के निरंतर विकास में भागीदार बना रहे हैं।

नायडू ने कहा कि केवल समझौतों पर हस्ताक्षर करने से आगे बढ़कर, सरकार उद्योगों को उत्पादन शुरू करने में सक्षम बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम उद्योगों को आवश्यक सभी बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराएंगे। गूगल और अन्य जैसी कंपनियां विशाखापत्तनम में डेटा सेंटर स्थापित कर रही हैं, लेकिन संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए डेटा सेंटरों के संबंध में सावधानीपूर्वक आगे बढ़ रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कंपनी से पहले घोषित 3,200 करोड़ रुपए के निवेश वाले संयंत्र विस्तार को शुरू करने का आग्रह किया।

--आईएएनएस

एमएस/