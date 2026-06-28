आंध्र प्रदेश : डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने पर चंद्रबाबू नायडू और सुनील भारती मित्तल के बीच हुई चर्चा

अमरावती, 28 जून (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने रविवार को भारती एंटरप्राइजेज के संस्थापक और चेयरमैन सुनील भारती मित्तल के साथ राज्य की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और कनेक्टिविटी बढ़ाने को लेकर चर्चा की। सुनील भारती मित्तल ने अमरावती स्थित मुख्यमंत्री आवास पर चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की।

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मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर बताया कि सुनील भारती मित्तल से उनकी सार्थक और सकारात्मक चर्चा हुई। उन्होंने कहा, ''हमने आंध्र प्रदेश की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और लोगों तक बेहतर कनेक्टिविटी पहुंचाने पर चर्चा की। बातचीत में अंतिम छोर तक इंटरनेट और मोबाइल टावर कनेक्टिविटी बढ़ाने, डेटा सेंटर और समुद्र के नीचे इंटरनेट केबल लैंडिंग स्टेशन में निवेश को बढ़ावा देने तथा मोबाइल सेवा प्रदाताओं के लिए कारोबार सुगमता को और बेहतर बनाने जैसे विषय शामिल रहे।''

हालांकि, दोनों के बीच हुई बातचीत का विस्तृत ब्यौरा अभी सामने नहीं आया है। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से बाद में आधिकारिक बयान जारी किए जाने की संभावना है।

भारती एयरटेल की डेटा सेंटर इकाई एयरटेल एनएक्स्ट्रा विशाखापत्तनम में बन रहे गूगल एआई डेटा सेंटर की साझेदार कंपनियों में शामिल है।

करीब 15 अरब डॉलर के निवेश वाले इस प्रोजेक्ट में स्वच्छ ऊर्जा से संचालित गीगावाट क्षमता वाले डेटा सेंटर विकसित किए जाएंगे। साथ ही इसे मजबूत समुद्री केबल नेटवर्क का भी समर्थन मिलेगा।

इस डेटा सेंटर परियोजना की आधारशिला अप्रैल में रखी गई थी। इसे लगभग 600 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा और इसकी कुल क्षमता 1 गीगावाट होगी।

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने 28 अप्रैल को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ मिलकर गूगल क्लाउड इंडिया एआई हब की आधारशिला रखी थी।

चंद्रबाबू नायडू ने गूगल और उसकी साझेदार कंपनियों से इस परियोजना को सितंबर 2028 तक पूरा करने का आग्रह किया था, ताकि इसका उद्घाटन किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा था कि उनकी सरकार इस गूगल एआई डेटा सेंटर का उपयोग शासन की कार्यक्षमता और स्पीड ऑफ गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए करेगी, ताकि लोगों को बेहतर और तेज सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी