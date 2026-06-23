आंध्र प्रदेशः बोलेरो पलटने से तीन मजदूरों की मौत और 9 घायल

पूर्वी गोदावरी, 23 जून (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। समरलाकोटा के गुम्मादिवेदी गांव के प्रवासी मजदूर 16 जून को गुंटूर के पास कोल्लुरु में कंक्रीट की फेंसिंग लगाने गए थे। इस काम के लिए कुल नौ मजदूरों को काम पर रखा गया था।

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गुंटूर से घर लौटते समय सोमवार और मंगलवार की मध्य रात्रि करीब 2:00 बजे ड्राइवर की लापरवाही के कारण उनकी बोलेरो गाड़ी पलट गई। गाड़ी में निर्माण का सामान भी लदा हुआ था, जिससे हादसा और गंभीर हो गया। इस हादसे में तीन मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाकी घायल हो गए।

घायलों को तुरंत पेड्डापुरम के अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। तीनों मजदूरों के शवों को अनापर्थी सरकारी अस्पताल ले जाया गया।

मृतकों की पहचान मसाकापल्ली बालू, मुरामाला राजकुमार और ताथापुडी राजेश के रूप में हुई है। ये तीनों समरलाकोटा के गुम्मादिवेदी गांव के रहने वाले थे। हादसे में ड्राइवर भी घायल हो गया है और उसे इलाज के लिए पेड्डापुरम के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है।

वहीं, सोमवार सुबह प्रकाशम जिले के संतामगुलुरु मंडल के वेल्लालचेरुवु के पास एक लॉरी की ऑटो-रिक्शा से टक्कर हो जाने के बाद तीन लोगों की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए। पुलिस के अनुसार, पालनाडु जिले के सावल्यापुरम मंडल के वेलपुरु गांव के 10 लोग एक रिश्तेदार के दसवें दिन के अंतिम संस्कार (दशकर्म) में शामिल होने के लिए नादेंडला मंडल के संक्रांतिपाडु जा रहे थे, तभी वेल्लालचेरुवु के पास राजमार्ग पर एक ग्रेनाइट कारखाने के ट्रक ने ऑटो-रिक्शा को टक्कर मार दी।

सांतामागुलुरु के उप-निरीक्षक एम पट्टाभिरामय्या ने बताया, "दावुलुरी येदुकोंडालु (60) और एम. रामनम्मा (55) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि यालावर्ती सुब्बायम्मा (56) ने नरसरावपेट के एक अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घायलों की पहचान गुट्टा सुब्बायम्मा, एम वेंकटरामय्या, एम सुब्बायम्मा, बोयापति लक्ष्मीदेवी, बी अनुराधा और ऑटो-रिक्शा चालक मीरावली के रूप में हुई है। उन्हें नरसरावपेट के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया।

--आईएएनएस

ओपी/एएस