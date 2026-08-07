आत्महत्या के लिए उकसाने और 25 लाख हड़पने के मामले में एक वांछित आरोपी गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा, 7 अगस्त (आईएएनएस)। गौतमबुद्धनगर के थाना दनकौर क्षेत्र में 25 लाख रुपये के लेन-देन से जुड़े एक गंभीर मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी पर मृतक से रुपये लेने, वापस न करने, अभद्र व्यवहार करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। इसी घटनाक्रम से आहत होकर युवक द्वारा विषैले पदार्थ का सेवन किए जाने और उपचार के दौरान उसकी मृत्यु होने का मामला सामने आया था।

Read More

पुलिस के मुताबिक, इस मामले में 1 अगस्त 2026 को मृतक नवीन शर्मा की पत्नी ने थाना दनकौर में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि यशपाल शर्मा और उसके पुत्र विजयपाल शर्मा ने नवीन शर्मा से 25 लाख रुपये नकद लिए थे। जब नवीन शर्मा ने अपने रुपये वापस मांगे तो आरोपियों ने पैसे लौटाने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई।

शिकायत के अनुसार, आरोपियों के इस व्यवहार से नवीन शर्मा मानसिक रूप से बेहद परेशान हो गए। तनाव और निराशा के चलते उन्होंने विषैले पदार्थ का सेवन कर लिया। परिजनों ने उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना दनकौर में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने मामले में नामजद आरोपियों की तलाश तेज कर दी।

इसी क्रम में शुक्रवार को थाना दनकौर पुलिस ने मैनुअल इंटेलिजेंस और गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए वांछित आरोपी विनय कुमार शर्मा उर्फ विजयपाल को थाना बीटा-2 क्षेत्र के मकोड़ा गोल चक्कर के पास से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान विनय कुमार शर्मा उर्फ विजयपाल, पुत्र यशपाल शर्मा, निवासी ग्राम धनौरी खुर्द, थाना दनकौर, गौतमबुद्धनगर तथा वर्तमान निवासी बीटा-1, थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर के रूप में हुई है। उसकी उम्र लगभग 22 वर्ष बताई गई है।

पुलिस ने बताया कि इस मामले में थाना दनकौर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं, मामले में अन्य नामजद आरोपियों की तलाश भी जारी है और पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

--आईएएनएस

पीकेटी/पीएम