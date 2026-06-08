आतंकवाद विरोधी अभियानों में असाधारण वीरता के लिए मेजर भार्गव कलिता को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया

नई दिल्ली, 8 जून (आईएएनएस)। राष्ट्रीय राइफल्स की 50वीं बटालियन की कुमाऊं रेजिमेंट के मेजर भार्गव कलिता को आतंकवाद विरोधी अभियानों में उनके असाधारण साहस, अनुकरणीय नेतृत्व और उत्कृष्ट परिचालन उपलब्धियों के सम्मान में भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कारों में से एक शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है।

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अक्टूबर 2022 से, मेजर कलिता ने कई सफल अभियानों में सक्रिय रूप से भाग लिया है, जिसके परिणामस्वरूप तीन कुख्यात आतंकवादियों को मार गिराया गया और चार कट्टर ओवर ग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया। कर्तव्य के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और परिचालन उत्कृष्टता ने क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

2 दिसंबर 2024 को, अल्प सूचना पर कार्रवाई करते हुए मेजर कलिता ने एक कट्टर आतंकवादी के खिलाफ एक सुनियोजित, नेतृत्वपूर्ण और सटीक घात लगाकर किए गए ऑपरेशन को अंजाम दिया। असाधारण क्षेत्र कौशल और सामरिक सूझबूझ का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने अपनी टीम को पूरी तरह से आश्चर्यचकित करने के लिए तैनात किया और धैर्यपूर्वक आतंकवादी के निर्धारित हत्या स्थल में प्रवेश करने की प्रतीक्षा की।

नजदीकी मुठभेड़ में चुनौती मिलने पर आतंकवादी ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी और भागने का प्रयास किया। मेजर कलिता ने बिना विचलित हुए सटीक गोलीबारी की और अपनी टीम को कुशलतापूर्वक तैनात करते हुए भागने के सभी रास्ते अवरुद्ध कर दिए। उन्होंने घात लगाकर बैठे दल को निरंतर निगरानी और जवाबी गोलीबारी जारी रखने का निर्देश दिया, जिससे आतंकवादी वहीं फंसा रह गया।

असाधारण वीरता का प्रदर्शन करते हुए और अपनी जान की परवाह न करते हुए मेजर कलिता गंभीर खतरे के बीच छिपे हुए आतंकवादी की ओर रेंगते हुए बढ़े। अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय का परिचय देते हुए उन्होंने आतंकवादी पर हमला किया और भीषण मुठभेड़ में उसे मार गिराया। बाद में मारे गए आतंकवादी की पहचान ए++ श्रेणी के आतंकवादी के रूप में हुई, जो सात निर्दोष नागरिकों की हत्या और सुरक्षा बलों पर कई घातक हमलों के लिए जिम्मेदार था।

भारतीय सेना की सर्वोच्च परंपराओं के अनुरूप एक महत्वपूर्ण मिशन के निडर निष्पादन, उनकी अदम्य साहस, साहसिक योजना, अनुकरणीय नेतृत्व और निर्भीक निष्पादन के लिए मेजर भार्गव कलिता को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है।

--आईएएनएस

एमएस/