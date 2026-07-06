आरजी कर रेप-मर्डर केस : तीन आईपीएस अधिकारियों का निलंबन 120 दिन और बढ़ा

कोलकाता, 6 जुलाई (आईएएनएस)। अगस्त 2024 में कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल परिसर में एक महिला डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में ड्यूटी में लापरवाही के आरोपी तीन भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों के सस्पेंशन की अवधि सोमवार को 120 दिन और बढ़ा दी गई।

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पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने 15 मई को इस मामले में तीन आरोपी आईपीएस अधिकारियों, कोलकाता पुलिस के तत्कालीन कमिश्नर विनीत कुमार गोयल, तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (नॉर्थ डिवीजन) अभिषेक गुप्ता और शहर की पुलिस की तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (सेंट्रल डिवीजन) इंदिरा मुखर्जी को सस्पेंड करने और उन तीनों के खिलाफ विभागीय जांच का आदेश दिया।

अब, सोमवार को उनके सस्पेंशन की अवधि 120 दिन और बढ़ा दी गई है। राज्य सचिवालय की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ सही और बिना किसी प्रभाव वाली विभागीय जांच सुनिश्चित करने के लिए सस्पेंशन की अवधि बढ़ाई गई है।

डॉक्टर के साथ हुए भयानक रेप और मर्डर केस की नई जांच के लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) ने पहले ही एक नई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) बनाई है।

नई एसआईटी के सदस्यों ने पिछले महीने गुप्ता और मुखर्जी से पूछताछ की और उनके बयान दर्ज किए।

9 अगस्त 2024 की सुबह आरजी कर अस्पताल परिसर से महिला डॉक्टर का शव मिलने के बाद, पूरे राज्य में मेडिकल जगत और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों, मशहूर हस्तियों और आम लोगों ने ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन किया।

धीरे-धीरे, विरोध प्रदर्शन की गूंज पश्चिम बंगाल से होते हुए दूसरे राज्यों तक फैल गईं। जांच को ठीक से न संभालने के लिए गोयल और गुप्ता के तुरंत इस्तीफे की मांग की गई।

उस समय, मुखर्जी ने मीडिया से बात की थी और उन पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए गुमराह करने वाली जानकारी देने का आरोप लगा था।

आखिरकार, जनता के भारी दबाव के कारण ममता बनर्जी ने गोयल और गुप्ता का तबादला कर दिया, लेकिन मुखर्जी को डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (सेंट्रल डिवीजन) के पद पर बनाए रखा।

इस साल 15 मई को पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यभार संभालने के कुछ दिनों बाद, सीएम ने राज्य प्रशासन द्वारा आरजी कर मामले की फाइलें फिर से खोलने, तीन आरोपी आईपीएस अधिकारियों को सस्पेंड करने और उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने की घोषणा की।

--आईएएनएस

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