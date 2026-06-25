आपातकाल के दौरान संवैधानिक मूल्यों की हुई थी कड़ी परीक्षा : उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन

नई दिल्ली, 25 जून (आईएएनएस)। उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने गुरुवार को 'संविधान हत्या दिवस' के मौके पर उन लोगों को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने 1975 के आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए आवाज उठाई थी।

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उपराष्ट्रपति ने एक्स पर लिखा, 'संविधान हत्या दिवस' पर, मैं उन सभी बहादुर लोगों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जो भारत के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक-1975 में घोषित 'आपातकाल' (इमरजेंसी) के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए अडिग रहे और हमारे संविधान की भावना को सुरक्षित रखा।"

उन्होंने कहा, "आपातकाल उस समय की एक गंभीर याद दिलाता है, जब संवैधानिक मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। नागरिक स्वतंत्रताएं निलंबित कर दी गई थीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी गई थी और हमारे लोकतांत्रिक ढांचे के लिए महत्वपूर्ण संस्थाओं को कमजोर किया गया था।"

उपराष्ट्रपति ने आगे कहा, "संविधान को अपना मार्गदर्शक मानते हुए, आइए हम इसके आदर्शों के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता को दोहराएं और न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित भारत का निर्माण जारी रखें।"

इस बीच, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) गुरुवार को बिहार, हरियाणा और देश के कई अन्य हिस्सों में 'संविधान हत्या दिवस' मनाएगी, ताकि 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल की बरसी को याद किया जा सके।

देशव्यापी आयोजन के हिस्से के रूप में पार्टी ने कई कार्यक्रमों की योजना बनाई है जिनमें लोकतांत्रिक संस्थानों और नागरिक स्वतंत्रताओं पर आपातकाल के प्रभाव को उजागर किया जाएगा।

यह ऐसे समय में हो रहा है जब भारत, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की 51वीं बरसी मना रहा है।

1975 का भारतीय आपातकाल (25 जून 1975 - 21 मार्च 1977) 21 महीने की वह अवधि थी जब इंदिरा गांधी सरकार ने संविधान के तहत प्रमुख लोकतांत्रिक मानदंडों और नागरिक स्वतंत्रताओं को निलंबित कर दिया था। इसे स्वतंत्र भारत के इतिहास की सबसे विवादास्पद और सत्तावादी घटनाओं में से एक माना जाता है, जिसे अक्सर लोकतंत्र के लिए एक "काला अध्याय" कहा जाता है।

--आईएएनएस

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