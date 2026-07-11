'आप' ने बहुमत होने के बावजूद नगर निगम मेयर का पद हासिल करने से रोककर लोकतंत्र को कमजोर किया : संदीप जाखड़

अबोहर, 11 जुलाई (आईएएनएस)। पंजाब के अबोहर नगर निगम के मेयर चुनाव को लेकर विधायक संदीप जाखड़ ने आम आदमी पार्टी पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि बहुमत होने के बावजूद आम आदमी पार्टी ने भाजपा को मेयर पद हासिल करने से रोकने का प्रयास किया। जाखड़ ने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर सुनील जाखड़ राज्यपाल से मुलाकात करेंगे।

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संदीप जाखड़ ने कहा, "मुझे नहीं पता उनका एजेंडा क्या था, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि सुनील जाखड़ इस मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। मैं आम आदमी पार्टी समेत सभी राजनीतिक दलों से कहना चाहता हूं कि अगर मनमर्जी ही चलानी है, तो फिर चुनाव कराने की जरूरत क्या है?"

उन्होंने कहा कि इस मामले को अदालत में चुनौती दी जाएगी। उन्होंने मांग की कि अगला मेयर चुनाव अदालत द्वारा नियुक्त स्वतंत्र पर्यवेक्षक की निगरानी में कराया जाए। साथ ही चुनाव का सीधा प्रसारण भी किया जाए। जाखड़ ने कहा, "जब मुख्यमंत्री भगवंत मान पहली बार दरबार साहिब गए थे, तब उन्होंने लाइव प्रसारण की मांग की थी। अब हम भी चाहते हैं कि अगला मेयर चुनाव पूरी पारदर्शिता के साथ सीधा प्रसारित किया जाए।"

जाखड़ ने कहा कि जो कुछ हुआ, वह लोकतंत्र के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने नौकरशाही से भी आत्ममंथन करने की अपील की। उन्होंने आरोप लगाया कि मनीष सिसोदिया 'साम, दाम, दंड, भेद' की राजनीति का नया उदाहरण पेश कर रहे हैं।

विधायक ने दावा किया कि मेयर चुनाव शाम चार बजे होना था। उनके अनुसार, भाजपा के 28 पार्षद हैं और विधायक होने के नाते उनके पास भी एक वोट है। वहीं, आम आदमी पार्टी के 20 पार्षद, एक निर्दलीय और एक कांग्रेस पार्षद को मिलाकर कुल 22 वोट बनते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच सात वोटों का अंतर था, इसलिए मुकाबला करीबी नहीं था।

--आईएएनएस

वीकेयू/एएस