'आप' के 22 विधायकों के घरों के सामने भाजपा का विरोध प्रदर्शन, हर्ष मल्होत्रा ने किया नेतृत्व

नई दिल्ली, 10 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ​​ने सोमवार को पार्टी के साथियों के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी (आप) के उन 22 विधायकों के घरों और दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन किया, जिन्होंने विधानसभा में महिलाओं के लिए 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' का बहिष्कार किया था। यह जानकारी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने दी।

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विधासनभा में नेता विपक्ष और कालकाजी की विधायक आतिशी के घर पर दिल्ली भाजपा की महासचिव योगिता सिंह, सचिव नरेश वशिष्ठ और पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया।

दिल्ली भाजपा के एक बयान के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह दुखद है कि आतिशी पिछले एक साल से विधानसभा से दूर रही हैं और खासकर छह महीने से गोवा घूम रही हैं। आतिशी ने खुद एक महिला होने के बावजूद अपनी पार्टी को दिल्ली लक्ष्मी योजना का विरोध करने दिया।

ओखला के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष संतोष पाल की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें पार्षद नीतू चौधरी और सभी मंडल अध्यक्षों ने भी हिस्सा लिया।

कोंडली के विधायक कुलदीप के ऑफिस पर मयूर विहार जिला अध्यक्ष विजेंद्र धामा और राज्य उपाध्यक्ष ऋचा पांडे की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया।

सीलमपुर के विधायक चौधरी ज़ुबैर अहमद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया, जिसमें सत्य शर्मा और अनिल गौर भी शामिल थे। इस प्रदर्शन की अगुवाई दिल्ली भाजपा राज्य सचिव गौरव खारी ने की।

सीमापुरी के विधायक वीर सिंह ढिंगन के खिलाफ दिल्ली भाजपा उपाध्यक्ष सारिका जैन की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन किया गया। बाबरपुर के विधायक गोपाल राय के घर के बाहर प्रदर्शनकारियों की अगुवाई राज शर्मा गौतम ने की।

करोलबाग के विधायक विशेष रवि के खिलाफ राज्य उपाध्यक्ष सोना कुमारी और पार्षद मनीष चड्ढा की अगुवाई में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया। देवली के विधायक प्रेम चौहान के ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन की अगुवाई भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष रजत चौधरी और जिला अध्यक्ष माया सिंह बिष्ट ने की।

तुगलकाबाद के विधायक साहीराम पहलवान के ऑफिस के बाहर पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष संतोष ओझा की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन किया गया। चांदनी चौक के विधायक पुनरदीप सिंह साहनी के ऑफिस-घर के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ नेता राजन तिवारी और पूर्व विधानसभा उम्मीदवार सतीश जैन की अगुवाई में प्रदर्शन किया।

गोकुलपुर के विधायक सुरेंद्र कुमार के ऑफिस पर भाजपा कार्यकर्ताओं की अगुवाई माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष अनीस अब्बासी ने की।

पटेल नगर से 'आप' विधायक प्रवेश रत्न के खिलाफ पूर्व विधायक राजकुमार आनंद और भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष अर्चना गुप्ता की अगुवाई में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया। सीनियर नेता सत्येंद्र सिंह की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर नगर के विधायक अजय दत्त के ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।

तिलक नगर में दिल्ली भाजपा के वाइस प्रेसिडेंट विजय सोलंकी और म्युनिसिपल काउंसलर श्वेता सैनी और हरीश ओबेरॉय की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक जरनैल सिंह के खिलाफ प्रदर्शन किया।

दिल्ली भाजपा नेता अभिषेक टंडन और काउंसलर मनोज जिंदल की अगुवाई में सदर के विधायक सोम दत्त के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। बल्लीमारान के विधायक इमरान हुसैन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की अगुवाई दिल्ली भाजपा के मंत्री रोहित चहल और काउंसलर कमल बागरी ने की।

हौज काजी चौक पर डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी दीप्ति इंदोरा और स्टेट ऑफिस सेक्रेटरी अमित गुप्ता की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मटिया महल के विधायक आले मोहम्मद के खिलाफ नारेबाजी की।

सुल्तानपुरी के विधायक मुकेश अहलावत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में भाजपा किसान मोर्चा के प्रेसिडेंट देवेंद्र सोलंकी के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया।

दिल्ली कैंट के विधायक वीरेंद्र कादियान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की अगुवाई करोल बाग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वीरेंद्र बब्बर और भाजपा नेता भुवनेश तंवर ने की। दिल्ली भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रेसिडेंट लाजपत राय और दिल्ली कैंट के सदस्य राजेश गुप्ता भी इसमें शामिल हुए।

भाजपा नेता सत्यनारायण गौतम की अगुवाई में बुराड़ी के विधायक संजीव झा के खिलाफ महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया; बदरपुर के विधायक राम सिंह नेताजी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कृष्णदेव सिंह ने की और किराड़ी के विधायक अनिल झा के खिलाफ पूर्व स्टेट वाइस प्रेसिडेंट विनय रावत की अगुवाई में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ।

--आईएएनएस

एससीएच/पीएम