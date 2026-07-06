आप का 20 हजार करोड़ रुपए का खनन राजस्व जुटाने का वादा झूठा साबित हुआ: पंजाब भाजपा

चंडीगढ़, 6 जुलाई (आईएएनएस)। पंजाब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने सोमवार को राज्य की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल का रेत और बजरी खनन से 20,000 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाने का चुनावी वादा पूरी तरह से झूठ साबित हुआ है।

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ढिल्लों ने कहा कि साढ़े चार साल सत्ता में रहने के बावजूद सरकार ने न तो अवैध खनन पर अंकुश लगाया है और न ही राज्य के खजाने को मजबूत किया है। उन्होंने बताया कि 2025-26 में, तमाम प्रयासों के बावजूद सरकार ने खनन राजस्व के रूप में केवल लगभग 600 करोड़ रुपए ही एकत्र किए, जिसमें से लगभग 150 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से पंजाब में आने वाली खनन सामग्री पर कर से प्राप्त हुए।

ढिल्लों ने एक बयान में कहा कि इसका मतलब है कि पंजाब के अपने खनन कार्यों से प्राप्त राजस्व इससे भी कम था।

आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर सवाल उठाते हुए ढिल्लों ने पूछा कि बाकी बचे 19,400 करोड़ रुपए कहां गए? उन्होंने आरोप लगाया कि टिपर ट्रक खुलेआम चल रहे हैं, नदियों में अवैध खनन जारी है, फिर भी सरकार ने आंखें मूंद ली हैं।

ढिल्लों ने आगे कहा कि दिल्ली की जनता द्वारा ठुकराए जाने के बावजूद पंजाब को पर्दे के पीछे से चला रहे लोगों ने बड़े-बड़े वादे करके जनता को लुभाया और अंत में पंजाब की रेत तक को खा गए।

उन्होंने कहा कि यह तो सिर्फ एक वादे का हिसाब है, जबकि सरकार के अन्य वादों का हिसाब अभी बाकी है।

सरकार को सीधी चुनौती देते हुए राज्य भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जिस तथाकथित 'क्रांति' के वादे पर आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी, वह अब पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। उन्होंने कहा कि उनकी क्रांति खोखले नारों तक ही सीमित थी।

पंजाब की नदियां लूटी गईं, राज्य का खजाना खाली पड़ा रहा, और जनता को खोखले वादों के सिवा कुछ नहीं मिला।

--आईएएनएस

एमएस/