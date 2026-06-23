आंखों के इलाज के लिए विदेश जाना चाहते हैं अभिषेक बनर्जी, कलकत्ता हाईकोर्ट से मांगी अनुमति

कोलकाता, 23 जून (आईएएनएस)। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी ने विदेश यात्रा की अनुमति के लिए मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया। इस याचिका पर सप्ताह के अंत तक सुनवाई होने की संभावना है।

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सूत्रों के अनुसार, अभिषेक बनर्जी आंखों के इलाज के लिए विदेश जाना चाहते हैं। उन्होंने इस संबंध में अदालत से सात दिनों की अनुमति मांगी है।

जानकारी के मुताबिक, फिलहाल उनके विदेश जाने पर कोई प्रत्यक्ष कानूनी रोक नहीं है। हालांकि, उनका नाम कई लंबित मामलों में शामिल है और अदालत ने उन्हें उन मामलों की जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया हुआ है। इसी वजह से उन्होंने विदेश यात्रा के लिए अदालत की अनुमति मांगी है।

गौरतलब है कि अक्टूबर 2016 में मुर्शिदाबाद जिले में एक पार्टी कार्यक्रम से कोलकाता लौटते समय अभिषेक बनर्जी सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए थे। इस हादसे में उनकी आंख में गंभीर चोट आई थी। प्रारंभिक इलाज देश के विभिन्न अस्पतालों में कराने के बाद उन्होंने विदेश में भी उपचार कराया था।

इस बीच, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद पार्टी में अंदरूनी कलह तेज हो गई है। पार्टी विधायक और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ऋतब्रत बनर्जी तथा उनके समर्थकों ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बगावती रुख अपनाते हुए खुद को विधानसभा में ‘असली विपक्ष’ बताया है।

सोमवार को ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी गुट ने कोलकाता के न्यू टाउन स्थित एक होटल में विशेष बैठक आयोजित कर नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किया। इस नई समिति में न तो ममता बनर्जी को जगह दी गई और न ही अभिषेक बनर्जी को। वहीं, हावड़ा मध्य विधानसभा क्षेत्र से विधायक अरुप रॉय को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया है।

--आईएएनएस

डीएससी