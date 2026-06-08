आजमगढ़ : अर्द्धसैनिक बल में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी, गिरोह का सदस्य गिरफ्तार

लखनऊ, 8 जून (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ स्थित थाना सराय की पुलिस ने सोमवार को कड़ी कार्रवाई करते हुए अर्द्धसैनिक बल में नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवाओं से ठगी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने का आरोप है।

Read More

पुलिस के अनुसार, थाना रानी की सराय क्षेत्र के अंधौरी गांव के निवासी पंकज यादव ने 20 मई को तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई थी कि कुछ लोगों ने अर्धसैनिक बल में भर्ती कराने का झांसा देकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए और उनसे धनराशि की ठगी की। मामले में थाना रानी की सराय में मुकदमा संख्या 123/2026 दर्ज कर जांच शुरू की गई।

जांच के दौरान इस अपराध में शामिल कई अन्य आरोपियों के नाम भी प्रकाश में आए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे इस अभियान के तहत पुलिस टीम लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी थी। इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने वांछित अभियुक्त मुन्ना शर्मा को सोमवार सुबह लगभग 8:36 बजे जनपद मऊ के मोहम्मदाबाद रेलवे स्टेशन गुमटी के पास से गिरफ्तार किया, जो पिपराकला थाना खजुरी जनपद बलिया का निवासी है।

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की उम्र करीब 48 वर्ष है और उसके खिलाफ पूर्व में भी फर्जी दस्तावेज तैयार करने एवं कूटरचना से जुड़े मामले दर्ज हैं। असम के कामरूप (मेट्रो) जनपद के पलटन बाजार थाना में भी उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज है।

पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी के साथ पुलिस की ओर से मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश भी जारी है। पुलिस का कहना है कि युवाओं को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है।

--आईएएनएस

डीके/एबीएम