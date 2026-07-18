आईसीएआई भर्ती 2026: ब्रांच इंचार्ज के 129 पदों पर आवेदन आमंत्रित, युवाओं के लिए 19 जुलाई तक मौका

नई दिल्ली, 18 जुलाई (आईएएनएस)। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े युवाओं के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) ने क्षेत्र-वार शाखा प्रभारी (ब्रांच इंचार्ज) के कुल 129 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके रिक्तियों की घोषणा की है। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि बेहद नजदीक। इच्‍छुक उम्‍मीदवार 19 जुलाई तक अप्‍लाई कर सकते हैं।

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आईसीएआई ने जिन क्षेत्रों में ब्रांच इंचार्ज के 129 पदों पर वैकेंसी निकाली है, उनमें मध्य भारत क्षेत्रीय परिषद (सीआईआरसी) में 42, पूर्वी भारत क्षेत्रीय परिषद (ईआईआरसी) में 7, उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद (एनआईआरसी) में 20, दक्षिणी भारत क्षेत्रीय परिषद (एसआईआरसी) में 31 और पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद (डब्ल्यूआईआरसी) में 31 पद शामिल हैं।

ब्रांच इंचार्ज के 129 रिक्तियों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 3 जुलाई से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 19 जुलाई तय की गई है। ऐसे में जो पात्र उम्मीदवार इस पद पर नियुक्त होने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, वे आईसीएआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तय अंतिम तिथि तक या उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं।

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री का होना अनिवार्य है। वहीं, योग्यता-प्राप्ति के बाद कैंडिडेट्स के पास बैंक में कम से कम 5 वर्षों के कार्य करने का अनुभव भी होना चाहिए।

आवेदकों की न्यूनतम आयु 27 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है, जिसकी गणना 30 जून के आधार पर की जाएगी। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

योग्य अभ्यर्थियों का चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी), इंटरव्यू, कौशल परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी आईसीएआई के वेतनमान नियमों के अनुसार होगी।

एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय सभी वर्ग के उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जो 250 रुपए तय किया गया है।

--आईएएनएस

एएसएच/डीकेपी