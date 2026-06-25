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आईएमडी ने महाराष्ट्र के 31 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट, मुंबई में 113 पेड़ गिरे

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 25, 2026, 05:59 AM
आईएमडी ने महाराष्ट्र के 31 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट, मुंबई में 113 पेड़ गिरे

मुंबई, 25 जून (आईएएनएस)। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने गुरुवार को पूरे महाराष्ट्र में व्यापक बारिश का अनुमान लगाया है और 31 जिलों के लिए मौसम संबंधी अलर्ट जारी किया है। इनमें से 25 जिलों को 'येलो अलर्ट' और छह जिलों को 'ऑरेंज अलर्ट' पर रखा गया है, जो लगातार बारिश, आंधी-तूफान और तेज हवाओं की संभावना का संकेत देते हैं।

बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने पिछले 24 घंटों में शहर भर में पेड़ और उनकी शाखाएं गिरने की 113 घटनाओं की जानकारी दी है।

बीएमसी के रिकॉर्ड के अनुसार, शहर के इलाके में ऐसी 40, पूर्वी उपनगरों में 23 और पश्चिमी उपनगरों में 50 घटनाएं दर्ज की गईं, क्योंकि इस आर्थिक राजधानी में भारी बारिश और तेज हवाएं चलीं।

दक्षिण-पश्चिम मानसून अब मुंबई सहित महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में भी फैल गया है, जिससे पूरे राज्य में व्यापक बारिश हो रही है। पिछले दो दिनों में मानसून की गतिविधि तेज होने के कारण मुंबई और पड़ोसी ठाणे में भारी बारिश हुई।

येलो अलर्ट वाले जिलों में ठाणे, मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नासिक, अहिल्यानगर, कोल्हापुर, सांगली, सोलापुर, छत्रपति संभाजीनगर, जालना, परभणी, बीड, हिंगोली, नांदेड़, अकोला, अमरावती, भंडारा, बुलढाणा, गढ़चिरौली, गोंदिया, नागपुर, वर्धा और वाशिम शामिल हैं।

इस बीच, भारी बारिश और खराब मौसम की आशंका के कारण पुणे, यवतमाल, लातूर, धाराशिव, चंद्रपुर और सतारा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

महाराष्ट्र के लगभग सभी इलाकों में मानसून सक्रिय हो गया है, जिससे कुछ जगहों पर भारी बारिश और कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। मुंबई, कोंकण क्षेत्र और उससे सटे गोवा में बारिश का जो खास तौर पर अधिक रही है, जिससे लंबे समय से चली आ रही गर्मी से काफी राहत मिली है।

नासिक, जलगांव, परभणी, जालना, छत्रपति संभाजीनगर, अमरावती, यवतमाल, नागपुर और चंद्रपुर समेत कई जिलों में भी बारिश दर्ज की गई है। साथ ही, मानसून गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी आगे बढ़ गया है।

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश में अचानक हुई यह तेजी किसी एक मौसम प्रणाली का नतीजा नहीं थी। बल्कि, यह तीन वायुमंडलीय प्रणालियों के आपसी मेल से हुआ, जिन्होंने मिलकर मुंबई और आसपास के इलाकों में मानसून की गतिविधि को तेज कर दिया।

आईएमडी ने तापमान में धीरे-धीरे गिरावट का अनुमान भी लगाया है। अगले दो दिनों में पूरे महाराष्ट्र में अधिकतम तापमान 2-4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है और फिर स्थिर हो सकता है। अगले चार से पांच दिनों में न्यूनतम तापमान में भी धीरे-धीरे कमी आने की संभावना है।

कुल मिलाकर पूरे महाराष्ट्र में मानसून की स्थिति सक्रिय बनी हुई है। कई जिलों में व्यापक और कुछ जगहों पर भारी बारिश हो रही है। बारिश से गर्मी से काफी राहत मिली है और आईएमडी ने संकेत दिया है कि अगले कुछ दिनों तक मानसून की तेज गतिविधि जारी रहने की संभावना है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे मौसम की जानकारी पर नजर रखें और जरूरी सावधानी बरतें।

--आईएएनएस

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