आईएएस अधिकारी आर. विमला ने सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासक के रूप में कार्यभार संभाला

कोलकाता, 23 जून (आईएएनएस)। सिलीगुड़ी नगर निगम (एसएमसी) के नगर बोर्ड के भंग होने के बाद, आईएएस अधिकारी आर. विमला ने उत्तर बंगाल के इस नगर निकाय के नए प्रशासक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

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मंगलवार दोपहर को वह आधिकारिक तौर पर नगर निगम कार्यालय पहुंचीं और प्रशासनिक कार्य शुरू किया।

पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार शाम को आईएएस अधिकारी को सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया।

यह कदम तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गौतम देब के सिलीगुड़ी के महापौर पद से इस्तीफा देने के तीन दिन के भीतर उठाया गया।

उत्तर बंगाल विकास विभाग की प्रधान सचिव आर. विमला तत्काल प्रभाव से एसएमसी की नई प्रशासक हैं। उनकी नियुक्ति छह महीने के कार्यकाल के लिए है।

मंगलवार को कार्यभार संभालने के तुरंत बाद, आर. विमला ने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दीं।

उनके सामने अब सबसे बड़ी चुनौती सिलीगुड़ी शहर के विभिन्न वार्डों और मोहल्लों में लगातार बारिश के कारण जलभराव की समस्या से निपटना है।

आर. विमला ने मीडियाकर्मियों से कहा कि हमारा पहला लक्ष्य यह सुनिश्चित करना होगा कि नागरिक सेवाएं किसी भी तरह से बाधित न हों।

उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने मानसून की मौजूदा स्थिति के संबंध में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की है।

सिलीगुड़ी शहर में जल निकासी व्यवस्था की समस्याओं पर चर्चा हुई।

आर. विमला के अनुसार, जलभराव और जल निकासी की समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएंगे।

इस दिन, एसएमसी आयुक्त अश्विनी रॉय, विभिन्न विभागों के अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के समन्वयक नए एसएमसी प्रशासक का स्वागत करने के लिए उपस्थित थे।

नगर निगम पहुंचने पर, रॉय ने फूलों से नए एसएमसी प्रशासक का स्वागत किया, जिसके बाद एसएमसी में विपक्ष के नेता अमित जैन के नेतृत्व में भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने एसएमसी प्रशासक से शिष्टाचार भेंट की।

विपक्ष के नेता अमित जैन ने कहा कि मैं प्रशासक से शिष्टाचार भेंट करने गया था। हमने शहर की वर्तमान स्थिति पर विस्तार से चर्चा की और जल भंडारण, सड़कों और जल निकासी व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की। वह एक अनुभवी प्रशासक हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में शहर के विकास में हमें उनका सहयोग मिलेगा।

--आईएएनएस

एमएस/