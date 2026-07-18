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आईएचएमसीएल भर्ती अलर्ट: 30 सिस्टम्स इंजीनियर पदों के लिए आवेदन आमंत्रित, जानें अप्‍लाई करने की अंतिम तिथि और शर्तें

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 18, 2026, 02:57 PM
आईएचएमसीएल भर्ती अलर्ट: 30 सिस्टम्स इंजीनियर पदों के लिए आवेदन आमंत्रित, जानें अप्‍लाई करने की अंतिम तिथि और शर्तें

नई दिल्ली, 18 जुलाई (आईएएनएस)। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) द्वारा स्थापित इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (आईएचएमसीएल) ने सीधी भर्ती के आधार पर सिस्टम्स इंजीनियर (आईटीएस) के कुल 30 पदों पर योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए रिक्तियों की घोषणा की है। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 अगस्‍त निर्धारित की गई है।

आईएचएमसीएल की ओर से सिस्टम्स इंजीनियर (आईटीएस) पोस्ट के लिए जारी 30 रिक्तियों में अनारक्षित (यूआर) के 14, अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) केंद्रीय सूची के केवल 8, अनुसूचित जाति (एससी) के 4, अनुसूचित जनजाति (एसटी) का 1 और ईडब्ल्यूएस के 3 पद शामिल हैं।

इन सभी रिक्तियों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 4 जुलाई से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 2 अगस्त तय की गई है। जो उम्मीदवार इन पदों पर नियुक्त होने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, वे आईएचएमसीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तय अंतिम तिथि के शाम 6 बजे तक या उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं।

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी/कंप्यूटर साइंस/इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस/डेटा साइंस/आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इनमें से किन्हीं भी इंजीनियरिंग ब्रांच के कॉम्बिनेशन में बैचलर डिग्री होनी चाहिए।

आवेदकों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष तय की गई है, जिसकी गणना आवेदन के अंतिम तिथि के आधार पर की जाएगी। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

योग्य अभ्यर्थियों का चयन वैध स्नातक योग्यता के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा कंप्यूटर विज्ञान में टेस्ट इन इंजीनियरिंग (गेट) स्कोर और सूचना प्रौद्योगिकी (सीएस)/इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग (ईसी)/डेटा विज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (डीए) अनुशासन के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी 50,000 से 1,60,000 रुपए के बीच प्रति माह होगी। इसी के साथ कैंडिडेट्स को अन्य लाभ और भत्ते भी दिए जाएंगे।

--आईएएनएस

एएसएच/डीकेपी