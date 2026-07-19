72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार: तमिल सिनेमा की उपलब्धि पर मुख्यमंत्री विजय ने दी बधाई

चेन्नई, 19 जुलाई (आईएएनएस)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में तमिल फिल्म उद्योग को 10 सम्मान मिलने पर कलाकारों और तकनीशियनों को बधाई दी। उन्होंने इसे राज्य के लिए गर्व का क्षण बताते हुए कहा कि यह तमिल सिनेमा की रचनात्मकता, प्रतिभा और उत्कृष्टता का प्रमाण है।

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मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में विजय ने कहा कि इस वर्ष राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में तमिल सिनेमा का शानदार प्रदर्शन फिल्मकारों, अभिनेताओं और तकनीकी विशेषज्ञों की मेहनत, समर्पण और नवाचार को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि तमिल फिल्म उद्योग लगातार भारतीय सिनेमा के स्तर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहा है।

शनिवार रात नई दिल्ली में घोषित 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में वर्ष 2024 में रिलीज फिल्मों को सम्मानित किया गया। तमिल सिनेमा ने सर्वश्रेष्ठ तमिल फीचर फिल्म, निर्देशन, अभिनय, संपादन, बैकग्राउंड म्यूजिक, स्टंट कोरियोग्राफी, साउंड और ऑडियोग्राफी सहित कई प्रमुख श्रेणियों में पुरस्कार हासिल किए।

मुख्यमंत्री विजय ने अभिनेता-निर्देशक धनुष को विशेष बधाई देते हुए कहा कि उनकी निर्देशित फिल्म 'रायन' को सर्वश्रेष्ठ तमिल फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना बड़ी उपलब्धि है। साथ ही फिल्म 'कैप्टन मिलर' में अभिनय के लिए धनुष को मिले स्पेशल मेंशन (सर्वश्रेष्ठ अभिनेता) को भी उनके करियर का एक और महत्वपूर्ण मुकाम बताया।

उन्होंने फिल्म 'अमरन' की पूरी टीम की भी सराहना की। फिल्म के निर्देशक राजकुमार पेरियासामी को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, आर. कलैवानन को सर्वश्रेष्ठ संपादन और जी. वी. प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ बैकग्राउंड म्यूजिक का राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर मुख्यमंत्री ने उन्हें बधाई दी।

मुख्यमंत्री ने फिल्म 'महाराजा' की टीम को भी शुभकामनाएं दीं। फिल्म के लिए अनल अरसु को सर्वश्रेष्ठ स्टंट कोरियोग्राफी और सचाना नमिदास को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।

इसके अलावा, 'मेयाझगन' के लिए सुरेन जी. को ऑडियोग्राफी में स्पेशल मेंशन और लघु फिल्म 'ब्लू' के लिए टी. एस. हरिहरासुधन को सर्वश्रेष्ठ साउंड डिजाइन का राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर भी मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता जताई।

मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि ये पुरस्कार तमिल फिल्म जगत की रचनात्मकता और कड़ी मेहनत का सम्मान हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि यह उपलब्धि नई पीढ़ी के फिल्मकारों और कलाकारों को उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रेरित करेगी और आने वाले वर्षों में तमिल सिनेमा राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान और मजबूत करेगा।

--आईएएनएस

डीएससी