5 किलोमीटर लंबे तिरंगे के साथ इतिहास रचने को तैयार पलवल

पलवल, 12 अगस्त (आईएएनएस)। हरियाणा के पलवल में 13 अगस्त को एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। खेल मंत्री गौरव गौतम के नेतृत्व में होने वाली इस यात्रा में हजारों लोग करीब 5 किलोमीटर लंबे और 10 फीट चौड़े तिरंगे के साथ कदम से कदम मिलाएंगे।

आयोजकों के अनुसार, इस आयोजन का उद्देश्य देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश जन-जन तक पहुंचाना है। साथ ही 5 किलोमीटर लंबे तिरंगे के जरिए इस आयोजन को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराने का प्रयास किया जाएगा।

आयोजकों के अनुसार, तिरंगा यात्रा पलवल पुलिस लाइन से सुबह 7 बजे शुरू होगी। यात्रा का मार्ग आगरा चौक होते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम तक निर्धारित किया गया है।

इस शानदार कार्यक्रम के बारे में हरियाणा सरकार के मंत्री गौरव गौतम ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए युवाओं और कार्यकर्ताओं से यात्रा में अनुशासन एवं जिम्मेदारी के साथ शामिल होने की अपील की है।

उन्होंने पोस्ट में लिखा कि तिरंगे की शान में पलवल इतिहास रचने को तैयार है। गुरुवार सुबह 7 बजे पलवल पुलिस लाइन से सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम तक 5 किलोमीटर लंबे तिरंगे के साथ हम सभी एक ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा के साक्षी बनेंगे। सभी युवा साथियों एवं कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि निर्धारित पॉइंट पर अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और अनुशासन के साथ निभाएं। तिरंगे के अनफोल्ड होने से लेकर फोल्ड होने तक अपने स्थान पर स्थिर रहें और पूरे सम्मान के साथ इसकी गरिमा बनाए रखें। तिरंगा हमारा अभिमान है, तिरंगा हमारी शान है। आइए, एकता और अनुशासन के साथ इस ऐतिहासिक यात्रा में सहभागी बनें और पलवल से राष्ट्रभक्ति का एक भव्य संदेश दें।

हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत पीएम मोदी की अपील के बाद पूरे देश में शुरू हो चुकी है। खासतौर पर भाजपा शासित प्रदेशों में कई कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं।

हरियाणा में भी जिला स्तर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है। इसकी देखरेख जिला स्तर पर भाजपा जिला अध्यक्षों के विधायकों को दी गई है।

दूसरी ओर सीएम सैनी ने पीएम मोदी के अभियान को घर-घर में मनाने की अपील की है। सैनी ने कहा कि अपने घर, कार्यालय एवं प्रतिष्ठान पर तिरंगा फहराकर देशभक्ति के इस उत्सव में सहभागी बनें और राष्ट्र के प्रति अपने सम्मान एवं गौरव को अभिव्यक्त करें।

--आईएएनएस

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