'4,399 दिन, एक अटूट संकल्प और बदला हुआ राष्ट्र', सबसे लंबे कार्यकाल पर पीएम मोदी को गडकरी ने दी बधाई

नई दिल्ली, 10 जून (आईएएनएस)। भारत में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड पीएम नरेंद्र मोदी के नाम दर्ज हो चुका है। मोदी सरकार का 12 साल का कार्यकाल पूरा होने पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि यह उपलब्धि लोगों के भरोसे और समावेशी विकास तथा सुशासन के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

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केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें पीएम मोदी के शपथ ग्रहण, अहम फैसलों और खास उपलब्धियों को दर्शाते हुए क्षणों को दिखाया गया है।

गडकरी ने पोस्ट में लिखा, "4,399 दिन। एक अटूट संकल्प। एक बदला हुआ राष्ट्र। भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हार्दिक बधाई। यह उनके उद्देश्यपूर्ण नेतृत्व का एक अहम पड़ाव है।"

उन्होंने आगे लिखा, "आर्थिक प्रगति और डिजिटल बदलाव से लेकर बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक समावेश और वैश्विक स्तर पर बढ़ती पहचान तक, भारत की यह यात्रा स्पष्टता, निरंतरता और प्रतिबद्धता को दर्शाती है। गरीब कल्याण, नारी शक्ति, युवा सशक्तिकरण और स्थिरता के सिद्धांतों से प्रेरित यह उपलब्धि 'विकसित भारत 2047' की दिशा में लगातार हो रही प्रगति का प्रतीक है। यह उपलब्धि लोगों के भरोसे और समावेशी विकास तथा सुशासन के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता का प्रमाण है।"

इससे पहले, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोस्ट किया, "भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चुने हुए प्रधानमंत्री रहने (4,399 दिन पूरे करने) पर नरेंद्र मोदी को बधाई। 'राष्ट्र प्रथम' के सिद्धांत से प्रेरित एक अथक कर्मयोगी के तौर पर, उनका कार्यकाल भारत के प्रति अटूट समर्पण, लोगों के कल्याण के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता और राष्ट्र की सेवा में परिवर्तनकारी नेतृत्व को दर्शाता है।"

राजनाथ सिंह ने लिखा, "यह उपलब्धि भारत के लोगों की ओर से उनके नेतृत्व में जताए गए अटूट भरोसे और समावेशी विकास व सुशासन के लिए उनकी निरंतर कोशिशों का प्रमाण है। पिछले बारह वर्षों में, भारत ने विकास और वैश्विक नेतृत्व के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। साथ ही, देश में एक सांस्कृतिक और सभ्यतागत पुनर्जागरण भी हुआ है, जिससे देश अधिक आत्मविश्वास से भरा और अपनी विरासत से गहराई से जुड़ा हुआ बना है। जैसे-जैसे भारत 'विकसित भारत' के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी देश को अधिक समृद्धि, प्रगति और वैश्विक पहचान की ओर ले जा रहे हैं।"

--आईएएनएस

डीसीएच/