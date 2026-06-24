4.39 करोड़ का सोना बरामद होने के अगले ही दिन तृणमूल नेता और उसके पति लापता, जांच में जुटी पुलिस

कोलकाता, 24 जून (आईएएनएस)। पुलिस ने बुधवार को बताया कि नादिया जिला परिषद की सदस्य और तृणमूल कांग्रेस नेता टीना भौमिक साहा और उनके पति लापता हो गए हैं। उनके घर से 4.39 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत के तीन किलोग्राम से ज्यादा सोने के गहने बरामद होने के एक दिन बाद यह घटना हुई है।

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पुलिस टीना भौमिक साहा की तलाश कर रही है, जो गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस नेता और बिधाननगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पूर्व मेयर सब्यसाची दत्ता की करीबी दोस्त हैं।

पुलिस ने बताया कि सोमवार रात शुरू हुई और बुधवार शाम तक चली तलाशी के दौरान टीना भौमिक साहा और उनके पति नादिया जिले के तेहट्टा में स्थित अपने घर पर मौजूद नहीं थे।

पुलिस ने उनके माता-पिता और ससुरालवालों के घरों की भी तलाशी ली थी। उनकी बुज़ुर्ग सास ने पुलिस अधिकारियों को बताया कि यह जोड़ा सोमवार को एक साथ काम पर गया था और तबसे उनकी अपने बेटे और बहू से कोई बात नहीं हुई है।

पड़ोसियों ने बताया कि दोनों को अपनी कार में जाते हुए देखा गया था। सवाल उठ रहे हैं कि क्या उन्हें अपने घर पर तलाशी की खबर मिल गई थी और उन्होंने घर न लौटने का फैसला किया। आशंका है कि भारी मात्रा में सोने के गहने मिलने के बाद यह जोड़ा कहीं छिप गया है।

दूसरी ओर, बिधाननगर साउथ पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने उन्हें बुधवार को पूछताछ के लिए बुलाया है।

गौरतलब है कि बिधाननगर के गिरफ्तार पूर्व मेयर और कभी प्रभावशाली नेता रहे सब्यसाची दत्ता से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने उनकी करीबी दोस्त टीना भौमिक साहा के घर तलाशी ली और 3 किलोग्राम से ज्यादा सोने के गहने बरामद किए, जिनकी कीमत 4.39 करोड़ रुपए से ज्यादा है।

पुलिस ने मंगलवार को बताया कि तेहट्टा में नादिया जिला परिषद सदस्य के घर रात भर चली तलाशी के बाद यह सोना बरामद हुआ। बिधाननगर पुलिस ने सब कुछ जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

इस िमहीने की शुरुआत में, बिधाननगर साउथ पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने सब्यसाची दत्ता को जबरन वसूली और अवैध संपत्ति समेत कई आरोपों में गिरफ्तार किया था।

वह हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में बारासात से उम्मीदवार थे लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए। चुनाव के खत्म होने के कुछ दिनों बाद, उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

सब्यसाची दत्ता की अवैध संपत्ति के स्रोत की जांच करने के बाद पुलिस को पता चला कि उन्होंने मुख्य रूप से जबरन वसूली और काले धन का इस्तेमाल करके सोना खरीदा था। जांच करने वालों को राजारहाट में उनके फ्लैट और एक बैंक लॉकर से सोना खरीदने की रसीदें मिलीं और भारी मात्रा में सोने के गहने भी बरामद किए गए।

बाद में, उस जानकारी के आधार पर पता चला कि सब्यसाची दत्ता ने अपने रसूख का इस्तेमाल करके न सिर्फ खुद बल्कि अपने करीबी दोस्तों के लिए भी सोना खरीदने में मदद की थी।

पूछताछ में मिली कई जानकारियों को ध्यान में रखते हुए बिधाननगर पुलिस ने सोमवार देर रात तेहट्टा में तलाशी अभियान चलाया।

जांच करने वाले अधिकारी सब्यसाची दत्ता के साथ टीना भौमिक साहा के घर गए और वहां से 4.39 करोड़ रुपए की कीमत के सोने के गहने बरामद किए।

--आईएएनएस

डीकेएम/पीएम