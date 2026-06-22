4 अगस्त से गुवाहाटी से दुबई और अबू धाबी के लिए शुरू होंगी सीधी उड़ानें: हिमंता बिस्वा सरमा

गुवाहाटी, 22 जून (आईएएनएस)। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सोमवार को घोषणा की कि एयर इंडिया 4 अगस्त से गुवाहाटी और दुबई तथा अबू धाबी के बीच सीधी उड़ानें शुरू करेगी। उन्होंने इसे असम की अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने और गुवाहाटी को क्षेत्र के एक प्रमुख यात्रा एवं ट्रांजिट हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम बताया।

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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर असम सीएम ने कहा कि ये दोनों अंतरराष्ट्रीय उड़ानें ऐसे समय शुरू हो रही हैं, जब कुछ दिन पहले ही यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने असम के लिए जारी अपनी यात्रा सलाह (ट्रैवल एडवाइजरी) हटा ली है। इससे राज्य के लिए वैश्विक स्तर पर नए अवसर खुलेंगे।

मुख्यमंत्री ने लिखा, ''असम को दुनिया से जोड़ने की दिशा में नए रास्ते खुल रहे हैं। यूरोपीय संघ सदस्य देशों द्वारा असम के लिए ट्रैवल एडवाइजरी हटाए जाने के कुछ ही दिनों बाद यह बताते हुए खुशी हो रही है कि 4 अगस्त से एयर इंडिया गुवाहाटी से दुबई और अबू धाबी के लिए सीधी उड़ानें शुरू करेगी।''

सीएम के अनुसार, इन नॉन-स्टॉप उड़ानों के शुरू होने से असम और पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र की अंतरराष्ट्रीय पहुंच काफी बेहतर होगी।

इन दोनों नई उड़ानों के शुरू होने के बाद लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, गुवाहाटी सीधे तौर पर चार देशों (संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), थाईलैंड, सिंगापुर और भूटान) से जुड़ जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार गुवाहाटी के अंतरराष्ट्रीय हवाई नेटवर्क को और विस्तारित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि उनका अगला लक्ष्य गुवाहाटी और वियतनाम के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू कराना है और इस प्रस्ताव पर जल्द ही नई जानकारी साझा की जाएगी।

यह घोषणा असम की उस रणनीति का एक और महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य वैश्विक संपर्क बढ़ाना, पर्यटन को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना और विदेशों में रहने वाले असमिया तथा पूर्वोत्तर भारत के लोगों, छात्रों और व्यापारियों के लिए यात्रा को आसान बनाना है।

पिछले कुछ वर्षों में राज्य सरकार ने गुवाहाटी को दक्षिण-पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार (गेटवे) बनाने के लक्ष्य के तहत अंतरराष्ट्रीय हवाई संपर्क बढ़ाने को प्राथमिकता दी है।

बेहतर कनेक्टिविटी से व्यापार, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और क्षेत्रीय देशों के साथ आर्थिक सहयोग को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

असम सीएम सरमा ने कहा कि ये नई उड़ानें गुवाहाटी को पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण-पूर्व एशिया और वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच एक महत्वपूर्ण विमानन केंद्र बनाने की दिशा में सरकार के प्रयासों को बड़ी मजबूती देंगी।

--आईएएनएस

एएमटी/वीसी