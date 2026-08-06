24 घंटे ग्रीन एनर्जी देने को प्रतिबद्ध है मध्य प्रदेश: मुख्यमंत्री मोहन यादव

नई दिल्ली, 6 अगस्त (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में सबसे तेजी से बढ़ने वाले राज्यों में शामिल होने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि हम दुनिया को यह दिखाने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हम 24 घंटे ग्रीन एनर्जी की सप्लाई कर सकते हैं।

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7वें अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा सम्मेलन और प्रदर्शनी-2026 के उद्घाटन सत्र में हिस्सा लेने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में से एक बनकर उभरा है। आम तौर पर सोलर और विंड एनर्जी सीमित घंटों के लिए ही उपलब्ध होती है, लेकिन मध्य प्रदेश उन राज्यों में शामिल है जो चौबीसों घंटे रिन्यूएबल एनर्जी उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रहे हैं और इसके लिए टेंडर भी जारी कर चुके हैं। हम दुनिया को यह दिखाने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हम 24 घंटे ग्रीन एनर्जी की सप्लाई कर सकते हैं।"

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार को केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी के साथ नई दिल्ली में आयोजित 7वें अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा सम्मेलन और प्रदर्शनी-2026 में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने मध्यप्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र की उपलब्धियों का प्रजेंटेशन दिया।

मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण और हरित औद्योगिक विकास के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और आज देश के अग्रणी राज्यों में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है। दिल्ली मेट्रो का संचालन भी प्रदेश में उत्पादित बिजली से किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि पिछले 12 सालों में मध्यप्रदेश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। राज्य सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा, पंप्ड हाइड्रो ऊर्जा भंडारण और बायोमास संबंधी नीतियां लागू कर निवेश व नवाचार को नई गति दी है। प्रदेश में देश की सबसे सस्ती बिजली का उत्पादन किया जा रहा है।

--आईएएनएस

डीसीएच/