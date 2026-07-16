‘21 जुलाई से पहले इस्तीफा दें’: तृणमूल सदस्यों से बोलीं ममता बनर्जी

कोलकाता, 16 जुलाई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों से ( जो सदस्य अभी तक किसी भी पक्ष में नहीं हैं) कहा कि अगर वे निष्कासित नेता ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी खेमे में शामिल होने की योजना बना रहे हैं, तो वे 21 जुलाई से पहले इस्तीफा दे दें।

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उनका फेसबुक लाइव संदेश उत्तर 24 परगना के राजारहाट-न्यूटाउन निर्वाचन क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक तापस चटर्जी द्वारा दिन में पहले ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को छोड़कर ऋतब्रत के नेतृत्व वाले गुट में शामिल होने के संकेत देने के तुरंत बाद आया।

अपने फेसबुक लाइव संदेश में ममता बनर्जी ने यह भी स्पष्ट किया कि वह संभावित अनिर्णायक सदस्यों से 21 जुलाई से पहले दल बदलने और समर्थन देने का अनुरोध क्यों कर रही हैं। उनके अनुसार, उस दिन वह और उनके समर्थक शहीद दिवस रैली का आयोजन करेंगे, जैसा कि तृणमूल कांग्रेस जनवरी 1998 में अपनी स्थापना के बाद से करती आ रही है, और उस रैली में वह एक बार फिर नए सिरे से शुरुआत करेंगी, जैसा कि उन्होंने 1997 में किया था जब उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की प्रक्रिया शुरू की थी।

उन्होंने कहा कि भाजपा, पुलिस, ईडी, सीबीआई और अन्य एजेंसियों के दबाव में आकर इस्तीफा देने और दल बदलने वालों से वह विनम्रतापूर्वक अनुरोध करती हैं कि वे इस संबंध में 21 जुलाई से पहले निर्णय लें और कार्रवाई करें।

उन्होंने उनसे आग्रह किया कि वे पार्टी के अंदर रहकर अपनी बनाई पार्टी को कलंकित न करें, और कहा कि वे पार्टी छोड़ सकते हैं और उनका इस्तीफा देने और दल बदलने का निर्णय उन्हें कमजोर नहीं करेगा।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके और उनके समर्पित अनुयायियों के लिए एक नई यात्रा 21 जुलाई से शुरू होगी। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि कौन उनके साथ रहता है। उन्होंने कहा कि जो लोग 21 जुलाई के बाद उनके साथ रहेंगे, वे उनके लिए असली संपत्ति होंगे।

उन्होंने कहा कि उन्होंने सुना है कि शहीदों के परिवार वालों को भी इस बार बागी गुट द्वारा आयोजित समानांतर शहीद दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धमकाया जा रहा है।

इस बार ममता बनर्जी के नेतृत्व वाला गुट 21 जुलाई को मध्य कोलकाता के एस्प्लेनेड के पास सीईएससी हाउस के सामने स्थित पारंपरिक स्थल पर शहीद दिवस रैली का आयोजन नहीं कर पाएगा। बल्कि, कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देशानुसार, उन्हें यह रैली मध्य कोलकाता के बिरला तारामंडल के सामने आयोजित करनी होगी।

दूसरी ओर, ऋतब्रत के नेतृत्व वाला गुट उसी दिन मध्य कोलकाता के जवाहरलाल नेहरू रोड पर इसी अवसर पर एक जवाबी रैली का आयोजन करेगा।

--आईएएनएस

एमएस/