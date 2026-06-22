2029 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में रिकॉर्ड बढ़त मिलेगी: सीएम हिमंता बिस्वा सरमा

नई दिल्ली/गुवाहाटी, 22 जून (आईएएनएस)। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सोमवार को 2029 के लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए दावा किया कि देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर इलाके चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा इन इलाकों से रिकॉर्ड संख्या में सीटें जीतने के लिए तैयार है।

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देश की राजधानी में आयोजित एक मीडिया समिट में मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में भाजपा का बढ़ता राजनीतिक प्रभाव अगले आम चुनावों में पार्टी की संभावनाओं में अहम योगदान देगा।

उन्होंने कहा कि पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्य 2029 के आगामी आम चुनावों में निर्णायक संख्या में सीटें देंगे। भाजपा इन क्षेत्रों से रिकॉर्ड संख्या में सीटें जीतेगी और भारत का यह हिस्सा पार्टी की जीत सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्य राजनीतिक और आर्थिक रूप से तेजी से एक साथ आ रहे हैं, जिससे देश में विकास और तरक्की का एक नया कॉरिडोर बन रहा है।

उन्होंने कहा कि आज पूरा पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र एक साथ आ रहा है। हम राजनीतिक और आर्थिक रूप से एकजुट हो रहे हैं और इस उभरती हुई एकता का भारत के भविष्य पर गहरा असर पड़ेगा।

पूर्वोत्तर के आठ राज्यों में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जबकि पूर्वी भारत, जिसमें पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार और झारखंड शामिल हैं, वहां से लोकसभा में लगभग 117 सदस्य चुनकर आते हैं।

दोनों क्षेत्रों को मिलाकर 543 सदस्यों वाली लोकसभा में लगभग 142 सीटें हैं, जो इन्हें राष्ट्रीय पार्टियों के लिए चुनावी मुकाबले का एक अहम मैदान बनाती हैं।

भाजपा ने पिछले दशक में पूर्वोत्तर में अपना प्रभाव लगातार बढ़ाया है और अभी इस क्षेत्र के ज्यादातर राज्यों में सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है।

2024 के लोकसभा चुनावों में एनडीए ने पूर्वोत्तर में बहुमत हासिल किया, जबकि भाजपा ने असम में अपना दबदबा बनाए रखा।

पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों को भाजपा की लंबी अवधि की चुनावी रणनीति के लिए अहम माना जाता है क्योंकि पार्टी 2029 के संसदीय चुनावों से पहले अपने समर्थन आधार को मजबूत करना चाहती है।

--आईएएनएस

डीकेएम/डीकेपी